Шесть часов раненым с собратьями штурмовал позиции врага: доброволец поразил командира

Когда сам уже истекал кровью, "Святой" пытался спасти друга со смертельным ранением, теперь хочет вернуться на фронт ради мести.

Пулеметчик из Черновцов с позывным «Святой» отказался от эвакуации, когда несколько осколков попали ему в ногу. Тогда его группа в Угледаре штурмовала позиции русских военных. Наши попали под обстрел и пулеметчик получил еще одно ранение, говорится в ТСН.

Через несколько недель после ранения 26-летний Михаил уже может передвигаться на костылях. Сейчас он на реабилитации в Черновцах, но воспоминания о тяжелых боях в Угледаре и здесь не отпускают его.

Пехотинцы 72-й пулеметной бригады штурмовали позиции россиян, чтобы взять под контроль стратегически важный участок. “В тот день погиб мой зам. Каждый метр украинской земли он не просто так отвоевывается, — рассказывает командир подразделения Назар Кишак.

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"Это выходит высота и если там противник бы выставил свои минометы, свою артиллерию, то они бы просто уничтожали на расстоянии нашу пехоту", — вспоминает Михаил с позывным "Святой".

В тот день, вспоминает, силы были неравные — россиян в несколько раз больше. Тем не менее, они смогли подойти к позиции врага и атаковать. "Мы им предлагали сдаваться, чтобы не усиливать это сражение, но они хотели нам доказать, что они все-таки бойцы какие-то", — говорит пулеметчик.

В это время русский солдат попал в Михаила гранатой. Несмотря на сильную боль в бедре, он продолжал вести бой. «Если бы я пошел и меня бы еще кто-то сопровождал, потому что ты сам не выйдешь оттуда, то есть группа теряет несколько человек», — говорит о своей мотивации «Святой».

“Он выполняет все и до конца, таких действительно мало людей, потому что он очень сильно мотивирован. Он еще мотивирует часть команды», – добавляет командир.

Ожесточенное сражение длилось более 6 часов и завершилось победой Михаила и его побратимов. Но потом сработала вражеская артиллерия, и Михаил получил еще несколько ранений в колено. Несмотря на все травмы – прежде всего, вспоминаешь, пытался спасти побратима. ""Берет" истекал кровью, я начал тампонировать ему рану, оно вообще ничего не давало, к тому же, что я чувствовал, что у меня тоже нормально крови натекло", — говорит он.

Спасти друга не удалось, Михаила срочно эвакуировали в госпиталь.

Откуда у него столько мотивации – удивляется даже командир. Парень пошел добровольцем на фронт, боевой опыт не имел, однако все «хватал на лету». “Если бы каждый военнослужащий был таким, как Михаил, мы уже давно изменили бы ситуацию. Будем ходатайствовать, чтобы Михаил уже становился командиром отделения, потому что таких людей нужно только мотивировать и поддерживать”, — добавляет командир.

У Михаила впереди продолжалась реабилитация, а после нее он хочет возвращаться к побратимам, чтобы отомстить за погибшего друга. “Эта травма не столь болезненна, как потеря побратима. Конечно, мы отомстим и отомстим мы очень сильно, могут быть уверены в этом”, — убеждает “Святой”.

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