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Шесть детей из приемной семьи были пленниками "ДНР" пол года, пока их родители пытались их забрать

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
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Шесть детей из приемной семьи были пленниками "ДНР" пол года, пока их родители пытались их забрать

Семья Лопаткины из Угледара

За старшего детям в оккупации стал 17-летний Тимофей, который в конце концов и смог вывести малышей в остальную семью.

Украинская многодетная семья, благодаря истории которой европейцы больше узнали о похищении россиянами украинских детей. Детям из этой семьи повезло – они смогли вернуться к родителям через полгода разлуки. После всех перепетий и переездов семья Лопаткиных из Угледара доехала до запада Франции, говорится в ТСН.

Французский провинциальный городок Луи стал новым домом для Лопаткиных, у которых воспитываются 9 детей. Мама Ольга – преподаватель музыки, а папа Денис – работник шахты в Угледаре. У них уже была дочь Рада. В 2014 году, когда россияне начали войну на Донбассе у семьи возник план. "Я из-за войны хотел хотя бы одного ребенка забрать, чтобы как-то помочь", — рассказывает мужчина.

Так в семье появился Максим из Краматорска, а потом Тимофей – он сирота, ему было уже целых 12, желающих забрать было немного, да еще и проблемы с поведением. Перед появлением Тимофея родился общий сын Самсон, а в 2018 году нашелся Саша, а через месяц к нему в семью вошли сразу четверо братьев и сестер — Новелла, Варя, Эдик и Давид.

Лопаткины создали единственный в Угледаре детский дом семейного типа – власти выделили дом и автомобиль. Эта жизнь закончилась в феврале 22 года.

Старшая Рада был именно на соревнования по боксу в Луцке с дядей, а шестеро детей встретили начало войны в санатории имени Крупской в Мариуполе, в 300 метрах от моря. Обстрелы становились все сильнее, говорит Тимофей, и через несколько недель дети остались практически сами без связи, без света: из взрослых приходила кухарка. Готовила поесть на костре. Так Тимофей в 17 лет стал всем малышам за старшего. "Самый страшный момент был, когда мы с одним мальчиком пошли дрова рубить на пищеблок и пищеблок попал под обстрел", — рассказывает юноша.

Тимофей из семьи Лопаткиных / ©
Тимофей из семьи Лопаткиных

Мариуполь оказался в блокаде, дети организованно не вывозились, а родители – в недостижимости. “В душе был крик отчаяния – что делать уже придумывали, придумывали то-то… Эвакуировали людей и я писала, где я только могла, всем кого я могла найти – вот там есть дети в санатории, пожалуйста, вывезите детей. Они сироты”, – рассказывает мама Ольга.

Они сами начали бежать из опасного дома и так через оккупированные территории добрались до Запорожья, а затем во Львов. Другая приемная семья предложила им ехать с ними за границу. Родители согласились на переезд, но все еще искали возможность забрать детей из заблокированного Мариуполя.

18 марта, когда открыли официальный коридор, детей из санатория вывез доброволец Александр Ярошенко — председатель Федерации футбола Мариуполя до вторжения был владельцем медицинского центра и сам на машине скорой помощи вывозил людей. Но детей удалось доставить только в Мангуш, оттуда россияне не пустили их в Запорожье, а забрали всех в Донецк, поселили в туберкулезном диспансере и снимали о них пропагандистские сюжеты.

Тимофей смог выйти на связь с матерью. Ехать в Донецк с украинским паспортом и французской защитой от агрессии Российской Федерации Ольга не рискнула. Зато дала огласку, истории о шести похищенных россиянами детей начали писать мировые медиа.

Специальная "комиссия" одновременно решила оставить детей в "ДНР". Ольга нашла в Донецке женщину, которая согласилась помочь, и они подали апелляцию. На эту "комиссию" Тимофей поехал сам. “Мне обещали, что оставят меня в Донецке, дадут документы. Вы предлагаете мне все это, если я соглашусь, дети доедут к родителям, гарантии есть? Нет гарантий! А если я с ними уезжаю? Так вы доедете сто процентов”, — передает события Тимофей.

Сім'я Лопаткіни із Вугледара / ©
Сім'я Лопаткіни із Вугледара

Дети ехали через Россию, Латвию, Литву и Польшу в Берлин. Там их забрал отец. “Я не верила, что это уже наконец-то произошло, думала, я сплю. Я на работе была и уже знала, что они пересекли границу наконец-то и уже подъезжают, и морально готовилась. Я уже не могла, на часы смотрю, когда уже рабочий день заканчивается”, — вспоминает Ольга.

В общей сложности пол года они провели врозь – попрощались в Мариуполе, а встретились преодолев полмира, уже во Франции. Дом для такого количества людей и животных им не могли найти по всей Европе. Вдруг кто-то написал, что мэр городка во Франции готов их принять и поселить. Так они доехали до Луи и стали первыми украинскими беженцами. “Это уже семья, у нас была идея сделать все для их автономной жизни. Я видел эти картины уничтоженных городов и я подумал, что это момент для нас, чтобы показать, что мы страна, которая способна помочь. Свобода, равенство и братство для нас – не пустой звук. Мы также опросили жителей и получили их согласие. Провели собрание и увидели много добровольцев, готовых им помочь”, — рассказывает мэр Луи Антони Мюссар.

Ольге и Денису мэр помог найти работу – на швейной фабрике. Возвращаться или нет, каждый из детей будет решать сам, как подрастет. Хотя не все из них из-за состояния здоровья смогут жить позже отдельно.

Старшая Рада уже не занимается боксом, но учится онлайн в украинском вузе и работает. Тимофей тоже работает, ему так и не удалось окончить школу без приключений, как планировал. Дома в Угледаре у них больше нет. Весь город враг превратил в пепелище. “Дети переосмыслили так же, как и мы, наши отношения друг к другу. Мы стали ближе и ценить все это начали – и мы и они”, — убеждает мама.

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