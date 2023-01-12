Шестеро детей погибшего воина передали все наколядованные деньги для ВСУ

Мама малышей говорит, что не удивлена поступком детей, потому что они такие же, каким был их папа.

Шесть детей погибшего воина из Волыни наколядовали чуть больше двух тысяч гривен и все средства передали на Вооруженные Силы Украины, говорится в ТСН.

Трое братьев и три сестрички несколько месяцев назад потеряли папу. Многодетного отца мобилизовали в начале полномасштабного вторжения России, в октябре он погиб в Харьковской области. Дети решили поддержать побратимов своего погибшего папы и помочь армии. “Мы просто ходили колядовать. Подумали, что все равно деньги потратим на какие-то сладости, еще что-то, то будет полезнее отдать их волонтерам”, — убеждает одна из дочерей погибшего воина.

Поступок дочерей и сыновей маму совсем не удивил. Люба говорит, все они в папу, такие же добрые и искренние. 36-летнего Евгения Головчака мобилизовали еще весной, мужчина служил в артиллерии, был в самых горячих точках в Киевской, Херсонской и Харьковской областях. "Они очень повзрослели за то время, когда мужа забрали на войну. Они для меня опора, на которую я могу опереться», – говорит женщина.

Заколядованные деньги, а еще рисунки первоклассницы Алинки, женщина сразу увезла местным волонтерам, которые сначала даже отказывались их принять. Говорят, этот поступок деток погибшего героя еще больше их мотивирует помогать армии. Когда же мама принесла деньги – хотелось плакать. “Говорю, девочки, давайте посчитаем, потому что я даже при Любе не могла их сосчитать, потому что это такой наплыв. И мы открыли, перечислили – и здесь 2075 гривен”, – рассказывает волонтер Наталья.

После смерти отца — теперь за старшего Виталий. Когда ехал на войну, отец попросил парня до своего приезда выучить одну мелодию на гитаре, Виталий это сделал, но так и не успел ее сыграть.

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