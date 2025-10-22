- Дата публикации
Шесть копов на одного "уклониста": в Сеть попало видео жестокого задержания в Киеве
Что известно о нарушителе военного учета.
В Киеве произошло жесткое задержание мужчины полицией и ТЦК на Лесном массиве. В Сети появилось видео, как правоохранители пытались надеть наручники молодому человеку, сидевшему на земле с рюкзаком.
За этим процессом, когда шесть сдерживают одного, наблюдал мужчина в военной форме, а прохожие снимали процесс на видео. Женщина (вероятно автор видео) утверждала, что на шедшего по улице мужчину копы набежали с двух сторон.
Якобы мужчина находился в розыске. Неизвестно, почему он очутился на земле. Правоохранители пытались надеть молодому человеку на руки наручники, а он просил их отойти и отцепиться, мол, у них нет решения суда о задержании.
Что говорят в полиции
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что инцидент произошел в Деснянском районе еще 20 октября.
«Молодой человек находился в розыске», — сообщили нам в полиции Киева.
Такое большое количество правоохранителей там объясняют тем, что проходил совместный рейд с представителями ТЦК, да и не все сразу полицейские задерживали мужчину.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве возле станции метро «Почайная» полиция совместно с ТЦК жестко задержала мужчину. В Сети публикуют видео, где на кадрах заметно, как прохожие пытаются “отбить” мужчину.