Шесть копов на одного "уклониста": в Сеть попало видео жестокого задержания в Киеве

Шесть копов задерживали мужчину на Лесном массиве в Киеве

В Киеве произошло жесткое задержание мужчины полицией и ТЦК на Лесном массиве. В Сети появилось видео, как правоохранители пытались надеть наручники молодому человеку, сидевшему на земле с рюкзаком.

За этим процессом, когда шесть сдерживают одного, наблюдал мужчина в военной форме, а прохожие снимали процесс на видео. Женщина (вероятно автор видео) утверждала, что на шедшего по улице мужчину копы набежали с двух сторон.

Якобы мужчина находился в розыске. Неизвестно, почему он очутился на земле. Правоохранители пытались надеть молодому человеку на руки наручники, а он просил их отойти и отцепиться, мол, у них нет решения суда о задержании.

Что говорят в полиции

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что инцидент произошел в Деснянском районе еще 20 октября.

«Молодой человек находился в розыске», — сообщили нам в полиции Киева.

Такое большое количество правоохранителей там объясняют тем, что проходил совместный рейд с представителями ТЦК, да и не все сразу полицейские задерживали мужчину.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве возле станции метро «Почайная» полиция совместно с ТЦК жестко задержала мужчину. В Сети публикуют видео, где на кадрах заметно, как прохожие пытаются “отбить” мужчину.