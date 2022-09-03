Шесть областей Украины оказались под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 3 сентября

Ночь на 3 сентября в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно, но шесть областей были под огнем российских оккупантов. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Так, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Днепропетровская область

ВСУ сбили все 5 вражеских крылатых ракет, летевших на Днепр. В Никопольском районе враг обстрелял сам Никополь и Марганец. Люди не пострадали. В Марганце есть поврежденные жилые дома, автомобили и газопроводы. В Криворожском районе под огонь попала Широковская громада. Есть разрушение домов. Люди не пострадали.

Харьковская область

Ночью россияне ударили из комплекса ЗРК С-300 в Новобаварском районе. Повреждена школа, ракета попала в землю рядом с админзданием, выбиты окна. Пострадавших нет.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы. Есть пострадавшие среди гражданских, за сутки госпитализировали 6 человек.

Луганская область

За ночь на Бахмутском направлении враг дважды совершал штурмовые действия. Оккупанты нанесли два ракетных удара по нашим позициям, по шесть раз применили РСЗО и минометы, обстрелы из минометов. Один раз – танк. Силы обороны успешно отбили атаки с трех сторон. Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" россияне пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

Донецкая область

Ночью ракетные удары по Славянску, поселку Былбасовка и Краматорску. Повреждены промышленные объекты и частные дома. За сутки обстреляны Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ"), с. Ивановское (фермерское хозяйство), Курахово (окрестности).

За сутки по области — трое погибших, трое раненых. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область

Сегодня утром, ориентировочно в 04:20, в г. Вознесенск раздался взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется. Вчера вечером обстрелы за пределами с. Степное Широковской громады. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории поселка Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Большое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

Херсонская область

Российские военные продолжают обстрел не только оккупированных, но и освобожденных ВСУ территорий. Тяжелой остается ситуация в Бериславском и Каховском районах, десятки сел находятся на линии фронта и сильно повреждены. Жители области также не раз видели запуск вражеской техники со стороны Крыма, наблюдаются запуски по соседним регионам из самого Херсона.

В свою очередь ВСУ продолжают оказывать точные удары по важным стратегическим объектам, которые оккупанты используют в своих целях. В эфире своих пропагандистских СМИ оккупанты заявляют о том, что ВСУ намерены разбить все церкви области, а также запугивают родителей, которые не отдали детей в школы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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