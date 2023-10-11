Шесть похорон за день: в Грозе простились с сыном и невесткой военного, погибших на его поминках

В Харьковской области в один день похоронили 6 убитых Россией людей.

В селе Гроза на Харьковщине продолжаются массовые похороны погибших из-за теракта России. Правоохранители установили личности уже 53 погибших в результате ракетного удара по кафе. Впрочем, отмечают, что это не окончательная цифра, потому что 5 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Тем временем СБУ уже установила тех, кто навел российскую ракету на поминальный обед. Это – двое братьев-коллаборантов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

В Грозе продолжают хоронить погибших из-за теракта России

В селе Гроза на сельском кладбище похоронили сразу шестерых погибших из-за российского теракта. На кладбище слышен плач родственников и друзей покойных.

"Это был человек, с которым я общалась по 48 раз в день. Это была и подруга, и сестра, и вторая половинка, и кусок сердца. Это было все. Я не знаю, как я теперь буду жить без нее", — говорит Татьяна, которая хоронит свою лучшую подругу Людмилу Чегодаеву.

Похороны Людмилы Чегодаевой

Людмилу похоронили рядом с дочерей Ниной и зятем Денисом. Денис — сын военного Андрея Козыря, погибшего в прошлом году. Тогда его похоронили в Днепре, а затем семья решила перезахоронить своего героя в родной Грозе. Отдать последний почет мужчине в кафе собралось более полусотни людей. И в этот момент сюда попала вражеская ракета. Выжили только шесть человек.

Похороны в селе Гроза

Денис и Нина Козырь с детства были вместе, их убили россияне в один день

Родные вспоминают, каким был Денис Козырь. Молодой, активный, тоже пошел на войну и уволился только весной по состоянию здоровья. Несколько месяцев назад женился на своей любимой Нине. Они повсюду были вместе с детства. А теперь хоронят их тоже вместе.

Кладбище в Грозе все перекопано, пришлось расчищать целые участки. Здесь будет еще два десятка захоронений. Все свежие могилы с одинаковой датой гибели – 5 октября, когда горе пришло в каждую семью в селе.

Семья Козырей

Люди в день трагедии пришли попрощаться со своим героем Андреем Козырем, а теперь для них копают яму рядом с его могилой. После их убийства Россия цинично заявила, что своей ракетой убила многих неонацистов.

"Жена Козыря Дениса — Козырь Нина. 14 октября ей должно было исполниться 21 год. Она работала в Харьковской педагогической академии лаборантом и училась на 4 курсе. Троюродный племянник — Сирокуров Максим. У него сегодня день рождения. Это ответ представителю ООН, который заявил что Россия убила своей ракетой военных", – говорит начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Окончательное количество погибших в результате удара до сих пор не установлено. Криминалисты продолжают проводить ДНК-экспертизы, к месту массовой гибели людей люди уже шестой день приносят цветы.

Теракт в селе Гроза: что известно

Российские оккупанты 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

Российские террористы одной ракетой убили половину села.

Массовые похороны в селе Гроза

Корректировщиками российской ракеты оказались местные жители — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Количество убитых продолжает расти! В Грозе продолжаются массовые захоронения

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