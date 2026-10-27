Шестая зима войны: сможет ли Путин заставить Украину к капитуляции через воздушный террор

Военный эксперт рассказал, какой будет война в Украине зимой 2027

Реклама

Украина стоит на пороге уже шестой зимы в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией. Эксперты отмечают: грядущий холодный период будет тяжелым как на фронте, так и в тылу, который враг постоянно и яростно атакует, не имея значительных успехов в зоне боевых действий.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что на нынешнем этапе Путин перешел от войны на истощение к войне на разрушение. Именно поэтому оккупанты сейчас пытаются уничтожить украинскую энергетику, водоснабжение, мосты и логистику еще до наступления сильных морозов.

Реклама

Война в Украине: угроза мобилизации в РФ и что происходит на фронте

«Противник реализует на поле боя медленное, но все же продвижение и захват украинских территорий. Все это происходит в рамках проведения стратегической наступательной операции, и Кремль сосредотачивается непосредственно на проведении боевых действий по суше и реализации своей концепции. Первая ее часть — захват территорий четырех украинских областей в рамках незаконно измененной российской конституции: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Вторая — формирование так называемых буферных и санитарных зон у наших границ с их отдвиганием до 20 километров в зависимости от того, где им это удается сделать», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Реклама

Что касается сухопутной операции, эксперт добавляет, что Кремль готовит почву для проведения мобилизации с целью усиления армии.

«Расписание по численности таково: 300 тысяч в этом году и еще 300 тысяч в следующем. Все это может происходить во время зимы 2026/2027 годов. Кроме того, происходит масштабирование таких средств поражения, как управляемые авиационные бомбы, баллистическое оружие и другие средства для усиления наступления по суше», — отмечает военный эксперт.

Третья волна воздушного террора: бюджетные ракеты и ставка на «генерала Мороза»

Второе большое направление, которое реализует Россия — это нанесение ударов с воздуха. Масштабирование и углубление этих атак по объектам на всей территории Украины возможно именно в зимний период, когда наступят морозы. По сути, как и в предыдущие годы, российский диктатор снова рассчитывает на поддержку «генерала Мороза».

«Путин пытается использовать период наших ограниченных возможностей по противодействию российской баллистике. Поэтому применение баллистики и реактивных дронов будет продолжаться. Более того, противник может перейти к третьей волне воздушного террора — использование новых малых крылатых ракет. Если в РФ наладят их производство, то будут активно применять в зимний период. Бюджетные малые ракеты обладают дальностью 1000 плюс-минус километров и скоростью 800 километров в час. Все это будет применяться по нашим объектам в тылу. Россия будет бить по критической инфраструктуре: энерго-, водо- и теплоснабжению. Путин будет стремиться использовать погодные условия зимы и в очередной раз попытается погрузить Украину в блекаут», — отмечает генерал-лейтенант.

Реклама

По словам Игоря Романенко, несмотря на возможные переговорные процессы, Путин нацелен на продолжение войны, по меньшей мере, до весны следующего года.

«Что касается положительных сценариев, то для нас это мог бы быть переговорный процесс по остановке боевых действий. Но подчеркну: у нас уже был соответствующий прецедент, и мы видели, как Путин использует такие переговоры в свою пользу. Он стремится к одному: легитимизировать для себя международную деятельность и вернуться в круг мировых лидеров. И переговоры ему нужны только для этого, а не для реального прекращения огня или подходов к перемирию. При этом шанс на положительное окончание переговоров для нас остается, но он зависит от многих быстро развивающихся международных факторов. Поэтому наша задача — в этих сложных условиях наращивать потенциал противостояния и стойкости», — говорит генерал-лейтенант.

Риск вынужденной мобилизации в Украине в случае наступления врага

Эксперт не исключает активизации противника на фронте этой зимой, если в России найдут возможность привлечь в армию 600 тысяч новобранцев. В то же время, он подчеркивает: количество не всегда означает качество.

«Возможности для этого есть, если Путин пойдет на официальную, хотя бы частичную мобилизацию, а не только скрытую. Дополнительный ресурс усилит их армию, ведь сейчас в наступательной кампании 2026 года людей Путину явно не хватает. Соответственно, это может дать ему возможность более решительно продвигаться на фронте и захватывать наши земли со всеми вытекающими последствиями для нас. В таких условиях Путину не придется вести переговоры, ведь он будет пытаться забрать территорию силой. Мы же окажемся в затруднительной ситуации, когда придется перейти к настоящей мобилизации с непростыми социальными последствиями», — подчеркивает Игорь Романенко.

Реклама

Угрозы с воздуха усилятся: первый в списке РФ — Киев

Говоря об общих вызовах этой зимой, военный эксперт отмечает: в случае неблагоприятных погодных условий нас может ждать период выживания.

«Учитывая угрозы обстрелов из воздуха, нам следует готовиться к жестким ограничениям и выживанию. Прежде всего, это касается крупных городов, которые будет атаковать Путин. Речь идет о пяти крупнейших городах Украины, где первой в списке столица — Киев. Также со стороны Кремля будет запущен механизм дискредитации военно-дипломатической работы Украины: мол, мы не можем ни защитить себя, ни вести переговоры по перемирию. К сожалению, в последнее время в этом процессе Путину подыгрывает Трамп. Поэтому нам приходится противостоять как России-агрессору, так и „партнерам по необходимости“ в лице США, а именно команде Трампа», — отмечает Игорь Романенко.

Удары по Москве как единственный рычаг для реального мира

Эксперт добавляет, что главная надежда остается на настоящих союзников Украины, последовательно демонстрирующих свою поддержку.

«Если нам удастся вместе с настоящими союзниками организовать давление и проявить силу такого уровня, что Путин будет вынужден перейти к реальным переговорам об остановке боевых действий, это изменит ситуацию. Для этого Украине нужна помощь: вооружение, техника, финансы. И здесь приоритетом является возможность наносить удары не по выборочным объектам на территории РФ, а выход на способность бить непосредственно по Москве. Именно это может стать поводом для российского диктатора изменить не только риторику, но и перейти к конкретике по прекращению огня», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 21:50, 23.10.26 Количество просмотров 16 Переговоры за переговорами: что от нас скрывают и неожиданная роль Мелании Трамп

Новости партнеров