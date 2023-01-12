Шевченко, Усик и Imagine Dragons: звездные "шефы" помогают восстанавливать разрушенные города на Киевщине

Чиновники планируют, что у каждого дома будет свой "амбасадор".

В Украине на восстановление жилья, разрушенного из-за российской агрессии, в этом году планируют потратить 110 миллиардов гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства получат из конфискованных российских активов, а еще - благодаря вкладам партнеров и сбору средств на фандрейзинговой платформе "UNITED24", на которой стартовал проект "Восстановление Украины". В рамках этого проекта отстраивается 18 многоэтажек в Киевской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В начале марта 2022 многоэтажка на улице Киевской в Ирпене оказалась в эпицентре боевых действий. Когда оккупантов прогнали, местные жители вернулись домой и ужаснулись увиденному.

Чтобы вернуть в квартиры свет, воду и отопление вместе трудились еще с весны. Расчистили территорию от завалов, поменяли трубы канализации, водоснабжения и электропроводку. Закопченные подъезды и коридоры отскребали от копоти. На сожженную крышу выпросили материал и вместе сбросились, чтобы заплатить за работу.

Теперь здесь тоже кипит работа — строители заканчивают крепить на крыше профнастил. Глава ОСМД многоэтажки, в которой постоянно живет треть жителей, вздыхает с облегчением – хоть по стенам больше не будет течь.

Осмотреть дом, который спасают его жители, приехал десант высокопоставленных чиновников, среди которых — глава области, министр инфраструктуры, министр цифровой трансформации и премьер-министр. Вместе смотрят, сколько жители сделали сами, понимают, что работы еще много, и обещают помощь.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году чиновники уже определились, откуда взять 110 миллиардов гривен на восстановление жилья. Прежде всего – из конфискованных российских активов, из бюджета и за счет меценатов. А еще – из средств "UNITED24".

Сначала в рамках проекта "Восстановление Украины" будут восстановлены 18 многоквартирных домов в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, в селах Бузово и Мила.

Чиновники планируют, что у каждого дома будет свой "амбасадор".

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“Это будет такой тренд, когда за конкретным домом – конкретный человек. Целевой сбор – это основа "UNITED24", — объясняет глава Минцифры Михаил Федоров.

Одним из таких "послов" в Ирпене стал Андрей Шевченко. Он взял шефство над местным стадионом. Временное искусственное покрытие закрыло воронки от трех десятков снарядов. Средства на то, чтобы сделать этот стадион на должном уровне, Шевченко уже нашел.

По его словам, к этому делу присоединились его бывший футбольный клуб "Милан", а также итальянский производитель модной одежды и аксессуаров Armani.

Кроме Андрея Шевченко, "послами восстановления" в Ирпене стали боксер Александр Усик и американская рок-группа Imagine Dragons.

Не все жилые комплексы имеют звездного опекуна, но средства на платформе UNITED24 собирают для всех. Вход в отремонтированное жилье планируют уже в этом году.

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