Шиповник может спасти от простуды, а масло из его косточек — от отеков и морщин под глазами

Шиповник может спасти от простуды, а масло из его косточек — от отеков и морщин под глазами

Сейчас шиповник сушат на зиму.

Настои из него нормализуют давление и лечат простуду. Шиповник — ягода полезная, потому что укрепляет иммунитет и пополняет организм витаминами. А вот масло этих ягод активно используют в косметологии.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В Одесской области собирают сортовую шиповник. Работники спешат, если ударят заморозки, ягода станет непригодной для переработки.

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«Сейчас ягода уже в полной зрелости, готова к сушке и ко всем другим процедурам. Каждый может собрать за день 60-80 килограммов», — говорят рабочие.

С одного куста собирают килограмм шиповника. С гектара — около шести тонн. Это высоковитаминные сорта и они отличаются от ягод.

Собранные ягоды попадают в сушку. «Мы не можем перегреть, мы сушим только при низких температурах. Поэтому мы сохраняем максимально все полезные свойства продукта», — уверяют в хозяйстве.

Высушенные ягоды засыпают в специальную машину, которая их сортирует и отсеивает мусор. Шиповник отбирают даже по цветам. Темные ягоды измельчают и пропускают через специальный барабан — из шкурок получается мука, а ягодки идут на масло.

Муку у фермера покупают для производства чая и биологических добавок. Масло шиповника продает в основном лекарственным компаниям. Килограмм свежих ягод стоит 20 гривен. А после переработки — стоимость товара возрастает в три раза.

Продавщица Мария утверждает, лучшей шиповника, чем у нее, на Черновицком рынке, не найти. За литровую банку ягод просит 25 гривен. Однако, большим спросом товар пока не пользуется. Зато зимой, уверяют продавцы, шиповник скупать активнее. Для лечения простуды. «В свежем виде можно пить чаи, а чтобы сохранялось — остальные высушивают», — рассказывает женщина.

Настоящим источником витаминов называет шиповник диетолог Наталья Бочарова. Но заваривать из нее чай не советует. Ведь витамины погибнут. Зато предлагает приготовить пудинг. Ягоды сначала измельчают в блендере, далее процеживает, добавляет еще семена чиа, орехи и клюкву. А вот сахара — ни грамма.

ТСН.ua

«Самое ценное, что есть в шиповнике — это аскорбинка, витамин С», — говорит диетолог.

Ягода еще и богата витаминами группы В и К. «Очень она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, простудных заболеваний, для укрепления иммунитета», — добавляет эксперт.

А шиповниковый пудинг должен несколько часов настояться в холодильнике. Косточки шиповника, которые остались после приготовления десерта, диетологиня не выбрасывает. А готовит из них вкусный компот.

У столичного фитотерапевта Виктории Зубицкой шиповник есть всегда. Из него готовит целебные напитки — на 1 столовую ложку добавляет 200 миллилитров кипятка. Все должно хорошо настояться. Как вариант — приготовить на водяной бане.

«Такой кисловатый привкус за счет аскорбиновой кислоты», — объясняет Виктория.

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Такой эликсир можно использовать для нормализации давления, во время простуды, или каждый день — для пополнения организма витаминами. Но, к примеру, людям с желчнокаменной болезнью от шиповникового отвара лучше отказаться вообще. «Если маленькие камешки — это можно прогнать в желчные протоки и наши пациенты могут оказаться на операционном столе», — предостерегает Виктория.

А вот масло шиповника Виктория советует использовать для снятия макияжа. Или наносить под глаза для разглаживания морщин и снятия отеков.

Можно еще и приготовить питательную маску для лица. Нужно смешать натертый банан, мед и масло шиповника.

«Можно делать 2 раза в неделю для омоложения — это для сухой кожи», — советует фитотерапевта.

А нанесения на кожу смеси масла с яичным желтком даст лифтинг-эффект. «Надо помнить, если мы открываем масло, то срок действия ее полгода», — отмечает она.

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