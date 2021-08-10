Шкарлет рассказал, допустят ли к работе невакцинированных от COVID учителей

Шкарлет рассказал, допустят ли к работе невакцинированных от COVID учителей

Принудительно прививать работников образования не будут.

Оснований, чтобы не допускать к работе невакцинированного от коронавируса учителя, нет.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в "Сніданку з 1+1".

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"Принудительно никого не будут вакцинировать. Могут быть медицинские показатели. Например, аллергия", — говорит глава МОН.

Впрочем, если нет 80% привитых, то образовательный процесс будет в дистанционном или смешанном режиме. Если же будет вакцинированное такое количество педколлектива, то учебное заведение сможет работать даже во время локдауна.

По словам Шкарлета, в Украине вакцинировано до 35% учителей в учреждениях общего среднего образования. "Область от области отличается слишком критично. Например, Киевская — это 90% привитых от COVID. Житомирская и Львовская — более 55%. Зато Волынь — менее 10%", — говорит министр.

Министр образования Сергей Шкарлет о вакцинации учителей и каким будет обучение в университетах

Как сообщалось, в мае в Украине началась массовая добровольная вакцинация всех работников учебных заведений — детских садов, школ, училищ, вузов. Их начали прививать препаратом Pfizer. Для желающих вакцинироваться педагогов распределили 378 тыс. доз. Их должно хватить для 180 тыс. работников образования.

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