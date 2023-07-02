Школа после ремонта, которого ждала 60 лет, уничтожена до основания: последствия удара ракетами по Запорожью

На новом оборудовании, которое было в школе после ремонта, дети даже не успели поучиться, сначала из-за коронавируса, а затем и войны.

Ракетами С-300 оккупанты ночью нанесли удар по Камышевахе Запорожской области и разрушили недавно отремонтированную школу, говорится в ТСН.

"Школа отремонтирована, которая не ремонтировалась 60 лет, училось 700 учеников. К сожалению, школа разрушена до основания, восстановлению не подлежит. В школе была новая мебель, интерактивные доски, дети и не смогли поучиться, сначала коронвирус, потом война”, — говорит глава поселкового совета Юрий Карапетян.

На втором этаже учительница географии Татьяна пытается найти среди груды битого кирпича и завалов уцелевшие вещи из его класса. Все глобусы разбиты, настенные карты и доски сгорели. 35 лет Татьяна учительствовала в этой школе, сама ее заканчивала. В начале войны выезжала за границу, но вернулась. Теперь шансов вернуться за парты детям, а учителям в классы нет. Снова дистанционное обучение и уже надолго.

Ракетами С-300 окупанти вночі завдали удару по Комишувасі

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За городом одновременно эхо взрывов, в соседнем Ореховом уже фронт. В Камышевахе долетают и ракеты и "Грады", безопасных мест здесь нет.

Часть жителей уехала, но есть и такие, что, несмотря на обстрелы, остались. Они ходят на работу, копаются по хозяйству и живут надеждой на ВСУ, которые таки продвигаются на этом отрезке.

Ракетами С-300 окупанти вночі завдали удару по Комишувасі

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