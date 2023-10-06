Школа-призрак на Подоле: родители учеников рассказали, верят ли в ее реконструкцию

Когда-то Специализированная школа 114 с углубленным изучением английского языка была едва ли не лучшей в Подольском районе. Однако в 2010 году здание школы признали аварийным, а детей расселили по трем другим школам района. Такая учеба длится уже четырнадцатый год. ТСН.ua поинтересовался у родителей, что они думают по этому поводу и верят ли в реконструкцию здания?

Школа расположена в нескольких километрах от исторического Подола в Киеве. Однако давно закрыта на реконструкцию, которую постоянно откладывают. Несмотря на то, что мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга еще в 2020 году обещал родителям, что реконструкция вот-вот начнется и заявил, что на это даже было предусмотрено 104 млн гривен, здание школы до сих пор стоит и буквально рассыпается на глазах. За прошедшие три года изменилось лишь то, что трещины на стенах школы стали еще глубже, а в большинстве окон выбили стекло.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что не так с реконструкцией школы и обращался в разные официальные органы, отвечающие за ее ремонт. Теперь мы пообщались с родителями тех учеников, которые при всех этих неудобствах, отдали своих детей в 114 школы на обучение.

Ольга, мама второклассника

"Мой ребенок учится во 2 классе. У меня был выбор, поступить в школу по месту регистрации или выбрать 114 школу, начальные классы которой базируются в 118 и 123 школах, а это тоже близко возле моего дома. Из-за того, что я слышала, что в школе хорошие преподаватели и адекватное руководство, я выбрала для себя второй вариант. Моему ребенку очень нравится учиться в этой школе. Однако возить ребенка в старшую школу на Виноградарь у меня нет возможности и желания, потому что там нет укрытия и не свое здание. Поступая в школу была надежда, что реконструкция состоится и еще есть время. Жаль будет переводить ребенка в другую школу.

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Я знаю много родителей, которые живут не рядом, но имеют хорошие отзывы о школе и готовы возить сюда детей, было бы только здание свое. Ранее, кстати, эта школа была одной из лучших в Подольском районе и сюда возили не только из Виноградаря, но и Подола и других районов. Что касается того, что говорит администрация по этому вопросу, могу сказать, что слышала, что делаются какие-либо обращения, запросы, собирали подписи родителей. Но результаты этих запросов лично я не видела. Было бы хорошо, чтобы родителей информировали о таких делах. Также я слышала, что у школы есть даже не официальная страница в фейсбуке "Школа-привид 114" называется. Там как раз публикуют некоторые ответы о разных обращениях родителей в КГГА по поводу реконструкции школы".

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Марина, мама второклассницы

"Мой ребенок учится во втором классе. В эту школу мы попадали по месту регистрации, а также выбирали ближайшую школу. О ситуации со зданием знали. Буду ли возить дочь на Виноградарь, я еще не думала, но мы живем совсем рядом со школой, поэтому конечно было бы сильно удобнее, если бы школу отстроили. Администрация школы говорит, что годами борется за восстановление".

Инна, мама семиклассника и второклассницы

"Мои дети учатся во 2-м и 7-м классах. Я выбрала эту школу потому, что она находится рядом с моим домом, в ней учился отец детей и моя родная сестра. Школа имела положительные отзывы по обучению. Мой старший ребенок ездит в школу на Виноградарь только потому, что у меня все еще есть надежда, что здание школы отремонтируют, но это не удобно и занимает много времени, если учесть, что ребенок занимается на разных кружках, то ему нужно сразу ехать туда из школы. Относительно младшего ребенка, который учится только во 2-м классе, я не готова возить его в будущем на Виноградарь. Администрация школы говорит, что реконструкция здания школы 114 планируется, но когда не знает".

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Леся, мама двоих четырехклассников

"У меня двое детей учатся в 4-м классе. Эту школу выбрала потому, что она у нас по месту регистрации (на тот момент когда поступали в другие школы не хотели брать с отговоркой, что классы все переполнены). А взятки я принципиально не даю. Также знаю, что в 114 школе был отличный педагогический состав, который давал детям хорошую базу знаний, что и повлияло на выбор школы, хотя подсознательно понимала, что на старшую школу буду искать другие варианты, поскольку никакой реконструкции не будет. Я реально смотрю на вещи. К тому же возить в Виноградарь не буду. Причина – не свое помещение школы и дискриминационное отношение к детям 114 школы. Администрация ничего не говорит о реконструкции".

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Таня, мама двоих детей

"У меня двое детей. Старший ребенок учится в 11 классе, младший в 4 классе. Вступая в школу надеялись, что здание построят. Мы живем возле школы 243, где находятся старшие классы, и младшего ребенка отдали сознательно в 114, хотя знали, что нам придется ее возить на Куреневку. Если бы школу восстановили, то мы бы возили на Кирилловскую. Администрация школы нас все время уверяет, что школа будет отстроена, что вот уже готова проектная документация и ждем выделения средств. Мы уже 6 лет пытаемся найти хоть какие-то ответы на эти вопросы".

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Илона, мама второклассника

"Мой сын учится во 2-м классе. Школа расположена рядом с домом, что удобно в условиях войны. Мы знали куда шли, но была надежда на восстановление школы в будущем. Пока не знаю, как будет в 5-м классе, все зависит от того, будут ли звучать сигналы воздушной тревоги, если да, то хотелось бы, чтобы школа была либо рядом с домом, либо имела свое укрытие. Также от того будут ли хоть какие-то движения в сторону восстановления, потому что если нет, то лучше будет искать новую школу. Несколько лет мы готовы подождать, но до 11 класса испытывать неудобства, пожалуй, нет. Что говорит администрация? К сожалению, вопросов больше, чем ответов".

Стадион Специализированной школы 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Татьяна, мама первоклассницы и второклассницы

"Мои дети учатся в 1 и 2 классах. Школу выбирала по отзывам родителей, слышала что дирекция школы делает все для того, чтобы обучение детей было комфортным, интересным и наполненным, а учителя обучают интересно. Я знала, что здание школы давно на реконструкции, если это так можно назвать, но надеюсь, что ее отстроят, потому что раньше 114 школа считалась лучшей в нашем районе. По окончанию первого класса старшей дочери, я не сомневалась куда пойдет младшая. Буду ли возить на Виноградарь? Очень далеко расположена старшая школа и у меня пока нет ответа на этот вопрос, но надеюсь, что здание отстроят и мы сможем продолжить обучение в нашей школе.

Специализированная школа 114 в Подольском районе г. Киева / Фото: ТСН

Наш мэр Виталий Кличко еще в 2020 году обещал новую школу! Мы верим и очень ждем! Дирекция и администрация школы уже много лет ждет и восстановления здания и насколько мне известно, что уже выделялись средства на строительство, но сейчас на фоне войны, официальные инстанции говорят, что это не ко времени! Это когда Киев — столица Украины и сейчас принимает много вынужденных переселенцев со всех уголков Украины, особенно тех детей, у которых полностью разрушено жилье, и им некуда ехать, учиться и жить! Строить школы и обучать детей Украины – это первое, что должно быть! Потому что дети – это наше будущее! Мы надеемся, что здание будет построено и мы сможем закончить обучение в 114 школе".

Также мы отправили новый запрос в КГГА и поинтересовались, почему же не состоялась реконструкция в заявленные мэром Кличко сроки. В Департаменте образования и науки на этот вопрос ответа не нашли, однако напомнили, что решением Киевского городского совета от 31.08.2023 года "О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2021-2023 годы" средств на реконструкцию указанного заведения не предусмотрено. И повторно отметили, что в связи с введением в Украине с 24 февраля 2022 года военного положения, деятельность структурных подразделений исполнительного органа Киевской городской государственной администрации направлена на обеспечение работы критической инфраструктуры и выполнение неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Напомним, ранее ТСН рассказывал, что делать родителям, если с них требуют "сдать деньги" на школу.

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