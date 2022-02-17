Школа с бункером: в Киеве для детей подготовили безопасное укрытие

Школа с бункером: в Киеве для детей подготовили безопасное укрытие

Теперь дети могут изучать не только теорию гражданской обороны, но отрабатывать ее на практике.

В одной из столичных школ подвальные помещения переоборудовали под бункер на случай обстрелов для защиты детей в условиях возможной российской агрессии. В таком обустроенном подземном укрытии можно скрываться несколько дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В этой обычной киевской школе, где учится 1700 учеников, нет собственного бомбоубежища. Укрытие обустроили в подвальных помещениях. Здесь хозяйничает учитель предмета "Защита Отечества", полковник запаса. Теперь дети могут изучать не только теорию гражданской защиты, но отрабатывать ее на практике.

Директор школы Ольга Тимошенко - переселенка из Крыма. Когда-то она возглавляла единственную украиноязычную в Евпатории школу. Руководитель учебного заведения своими глазами видела, как захватывали ее школу оккупанты. Она хорошо помнит, что такое российская агрессия, и сейчас готова ко всему.

В подземном укрытии оборудовали учебный класс и тир. Здесь можно хранить продукты в холодильнике, чтобы находиться с детьми длительное время. На случай отсутствия электроснабжения — имеется печь, которая отапливается дровами. Есть водоснабжение, в планах обустроить туалет. Даже велосипед здесь поставили на случай, если не будет ходить общественный транспорт.

Есть в этом школьном укрытии также укомплектованный образец тревожной сумки для ученика – здесь прежде всего информация о том, как связаться с родителями, запас воды, туалетная бумага, одноразовая посуда и медикаменты.

Как предусмотрено рекомендациями для мирного населения, на входе в подземное укрытие сделали надпись "Здесь живут люди" и приготовили белые флаги.

Но третьеклассников, которые сегодня впервые побывали в этом бункере, больше заинтересовали все же муляжи оружия, которые служат здесь учебными принадлежностями для проведения уроков из "Защиты Отечества".

Как в одной из столичных школ подвальные помещения переоборудовали под бункер | Новости Украины

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