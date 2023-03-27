"Школа стала живой мишенью": в Киеве демонтировали советский самолет во дворе учебного заведения (фото)

В Киеве демонтировали советский самолет, много лет стоявший во дворе школы №5 на столичном Печерске. Школа находится недалеко от Национального ботанического сада имени Гришко по улице Садово-Ботаническая (бывшее название Тимирязевская). О демонтаже написала на своей странице в социальной сети Алла Шлапак, депутат Киевсовета.

Самолет, а также пятиконечную звезду, на которой он крепился разрезанным автогеном на выходных

"Наконец-то. Территория 5-й школы окончательно декоммунизирована! Самолет, который раздражал всех и каждого отправлен за русским кораблем!", — написала депутат.

Также читайте Определена новая дата основания Киевщины

Но, как оказалось, эта новость возмутила многих киевлян. Люди пишут в социальных сетях, что самолет не нужно было убирать. Также отмечают, что было бы целесообразнее отдать его в музей, а не превращать в металлолом.

"Грустно, смотреть... Потому что это был единственный на Киев самолет возле моей школы.. Почему убрали непонятно, украинцы очень многое сделали во второй мировой войне и то было как упоминание... Грустно", — пишут в Сети.

"Жаль старинный самолетик. На нем и дальше могли воспитываться инженеры-мечтатели, которые сейчас делают всевозможные птички для ВСУ", — отмечают подписчики.

"Этот самолет ни у кого не был на балансе. За его демонтаж требовали деньги, поэтому были найдены люди, которые демонтировали его бесплатно. Теперь на его месте будет детская площадка, которая нужна для начальной школы этого учебного заведения. Самолет демонтировали потому, что он был символом советской эпохи. Кроме того, во время войны директор школы постоянно поднимала вопрос о его демонтаже. Школа стала живой мишенью, потому что это макет настоящего самолета. С точки зрения безопасности — это необходимо было сделать. Кроме того, самолет стоял на гигантской советской звезде. Разве это не символ коммунизма? Для меня — да", — рассказывает сайту ТСН.ua Алла Шлапак, депутат Киевсовета.

Депутат добавляет, что предлагали отдать самолет в Музей авиации, но там отказались от такого экспоната, добавив, что у них уже есть такой экземпляр.

"Соответственно, самолет пришлось разрезать, чтобы освободить территорию и подготовить для развития деток. На его месте будет детская площадка, возможно, даже в этом году. Это место должно стать символом детства, а не войны. Сейчас в школе продолжается реконструкция бомбоубежища, также продолжаются работы по гидроизоляции вокруг учебного заведения, потому что здание достаточно старое. Планируется ремонт фасада и благоустройство территории. Детская площадка для начальной школы здесь очень актуальна, рядом калиновая и сиреневая роща, которая высаживалась детьми", — добавляет Алла Шлапак.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе переименовано еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Отказ от советщины, переименование улиц и демонтаж памятников

Читайте также: