Школа в укрытиях и под землей: как в Украине стартовал учебный год 2024-2025

Новый учебный год встречает украинская школа с огромными вызовами. Идею власти – максимально перейти на обучение офлайн выполнить сложно, потому что обстрелы продолжаются.

Сейчас установили 5 зон безопасности. От непреодолимой в восточных и южных областях, где учиться очно никак. До удовлетворительной, где за партами должны быть — все. Возведение укрытий так и приступили: двигаясь с востока на запад. Для строительства новых из госбюджета выделили 2 с половиной миллиарда гривен. И на прошлой неделе – еще 5 миллиардов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "ТСН. Тиждень" Ирины Коваленко.

На Киевщине укрытие не готово к началу учебного года

В Шевченково Киевской области бунтовали родители школьников. Причина - недостроенное укрытие к началу учебного года. А если нет укрытия - то обучение очно невозможно.

Укрытие начали строить в мае за средства местных властей. Но понимали, что этих денег не хватит, поэтому нашли европейский фонд, который согласился дофинансировать объект.

«И мы попали в программу бельгийской неправительственной линии на 1 миллион 250 тысяч евро. И поэтому были приостановлены работы, потому что еще не получили средства», - говорит заместитель Великодимерского поселкового головы Александр Куценко.

В бельгийском агентстве «Анабель» ТСН ответили, что действительно еще не перечислили средства. А от официального комментария - отказались. Хотя на этой неделе их директор встречался с нашим министром инфраструктуры и подписали меморандум о патронате над Киевом, Черниговом и этими областями. Планируют направить 150 миллионов евро на восстановление социальной и энергетической инфраструктуры. Но как начать обучение школьников в Шевченковом офлайн, а не дистанционно? Решение вроде бы нашли.

«Это дополнительно первый этаж на высоту 4 метра обставляется или специальным габионами, или в четыре ряда бетонными блоками», - говорят в поселковом совете.

Шевченково

В Ровно лицей имеет противорадиационное укрытие.

Постановление о возможности обустройства таких укрытий для учебных заведений в Украине было принято 2 недели назад.

В Ровно лицей имеет противорадиационное укрытие. Здесь одновременно может находиться тысяча человек. И не просто находиться, а продолжать обучение, говорит заместитель директора Алла Яценя.

Лицей в Ровно

В Харькове будут учиться под землей

В Харькове 10 процентов школьников в сентябре сядут за парты. Очное обучение для них организуют на 6 станциях метро, в подземной школе и двух противорадиационных укрытиях.

Всего в Харькове сейчас находится более 50 тысяч школьников. Чтобы дать возможность большему детям учиться офлайн, в городе планируют открыть еще три подземные школы. В них будут учиться учащиеся начальных классов.

В Киеве в лицее будут учиться в две смены

В одном из лицеев Киева учится более полутора тысяч детей и все не могут одновременно быть в укрытии. Потому и две смены. Директор провела нам экскурсию укрытием. Здесь много помещений, как небольших, так и огромное. Пани Алевтина подчеркивает детям безопаснее в укрытии школы, чем дома.

Также есть два мощных генератора и два меньших на время отключения электричества. Горючее обеспечивает местный бюджет. А вот хватит ли средств при длительных отключениях электричества – вопрос.

"В случае отопления, проблемы с отоплением, есть тепловая пушка. В случае отсутствия тепла в критический период зимы, речь будет идти о переходе на дистанцию к форме обучения", — говорит Алевтина Багинская, директор лицея №34 имени Виктора Максименко.

Лицей является пунктом несокрушимости. Так что в случае его развертывания обучение переходит в онлайн.

Лицей в Киеве

Учительница говорит, что дистанционное обучение не плохое

В целом, по словам министра образования, укрытия имеют 86% школ по стране. Ольга – учительница английского языка и мать 9-ти классницы Камилы. По ее мнению, дистанционка – это не тотальное зло, и учиться можно успешно и онлайн.

"Я как учитель говорю, что дистанционка не определяет уровень знаний. Очное обучение не определяет уровень знаний. Если ребенок учится, он учится на дистанции, или учится очно в школе", — говорит учительница английского языка Ольга Яровая.

Обучение украинских детей за границей

Украинских школьников за границей около 400 тысяч. И это крайне угрожающая статистика для будущего страны.

«Они все больше осваиваются на той территории, идут на обучение постоянное в те школы и наша задача обеспечить им связь», - говорит председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета ВР Юлия Гришина.

Решением является проект под названием «Украиноведческий компонент.» Это такая сжатая учебная программа, которая содержит в себе чисто украинские предметы - это украинский язык, украинская литература, история Украины, география, Защита Отечества. Она существует уже год. И о ней очень мало знают.

Дочь Татьяны учится по полной программе украинской школы совмещая занятия в немецкой. И это очень сложно.

«Потому что здесь нагрузка растет уже. Если там четвертый класс, младшая школа, там было не сложно. То сейчас уже есть проекты, домашняя работа. Уже сложнее совмещать, уже, ну, сложнее и сложнее», - говорит мать семиклассницы Татьяна Табушева.

По украиноведческому компоненту обучения не 25 часов, 6. А оценки по другим предметам, которые изучают за рубежом, засчитают в украинской школе.

«Перечень этих школ можно найти на сайте Минобразования. Правда, надо долго искать. И там в каждом регионе есть определенный перечень. Да, в этом списке может не быть именно вашей школы. И это не страшно - выбираете ту, которая есть. И этим упрощаете жизнь вашему ребенку и себе же. При этом не теряя связи с Украиной. Которая, кажется, несмотря на все вызовы - адаптируется, делает ошибки, но стремится победить», - говорится в сюжете ТСН.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Новый учебный год - новые вызовы! Как учить детей в условиях обстрелов и отключений света?!

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