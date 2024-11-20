Школа за миллиард: на Киевщине разразился громкий скандал из-за учебного заведения

Сельский голова говорит, что самое дорогое в проекте – это укрытие.

В селе Гора в Киевской области продолжается противостояние относительно нового учебного заведения. Строить его начали пять лет назад. Начальная стоимость составила 165 миллионов. А теперь, чтобы достроить эту школу, нужно еще миллиард. Новую сумму озвучил сельский голова и ошеломил людей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Инны Боднар.

В старой школе учится 600 детей

Гора на Киевщине – это село между Киевом и Борисполем. И здесь на нехватку учеников не жалуются. В следующем году в первый класс детей набирается на три параллели. А пока учатся более 600 учеников. И чтобы всех вместить, они ходят в две смены.

"В этом году заведение отметило 60-летие. А новую школу ждут уже лет 40", — говорит директор лицея Андрей Гутовский.

Андрей Гутовский.

Новую школу, о которой все говорят, презентовали в конце 2018 года. Видео есть на сайте сельсовета. Заведение на три этажа, с потолками под три метра и 25-метровым тиром в подвале. Стоимость строительства вместе с мебелью – 165 миллионов гривен. Строительство стартовало в 2019 году и остановилось в начале полномасштабного вторжения.

Проект школы

Сельский голова хочет построить школу за почти миллиард гривен

В этом месяце сельский голова представил проект достройки школы и уже с новой концепцией - под названием «Роль ребенка во вселенной». Теперь учебное заведение видят с зонами рекреации, где первый этаж, то леса и реки. Второй - это пустыня. А третий - космос. И чтобы это реализовать стоимость тоже космическая - около миллиарда гривен.

Школа за миллиард возмутила селян. И пока во дворе собираются местные активисты, сельский голова в кабинете объясняет, что это он округлил.

"Миллиард сказал я, где мы презентовали депутатам наш проект. Сколько стоит вернуть детей из-за границы. Сколько стоит плиточник, строитель. Наши дети бесценны", - говорит сельский голова Роман Дмитрив.

Роман Дмитриев.

Роман ведет показать будущую школу для бесценных детей. При этом, съемочную группу ТСН постоянно сопровождает его личный оператор, который фиксирует каждое слово.

Сельский голова объясняет: чтобы внутри все привести в порядок, надо 200 миллионов и еще 300 на новое укрытие. Его следует рыть отдельно, потому что школьный подвал не подходит. Подвал недостроенной школы уже служит простейшим укрытием. Парты рядами, и схемы рассадки на стенах. Для старой школы оно подходит, а вот для новой, убеждает Роман, нет.

Именно новое укрытие, по утверждению сельского головы, самое дорогое в проекте. Но к финансированию хотят привлечь спонсоров. Еще два источника финансирования - бюджетные средства, в частности местные и государственные.

Что говорят эксперты

Под воротами старой школы ждет возмущенный здешний народ и у них своя арифметика - сколько надо на заведение. Итак, пригласили проектанов, которые оценили может ли подвал быть полноценным укрытием.

"Здесь надо поставить металлический каркас и все. Если сюда что-то попало. То выбьется одна металлическая ячейка - метр на метр", - говорит кандидат технических наук Татьяна Жидкова.

Селяне тоже читали новые строительные нормы и убеждены, что им тратиться и рыть новое укрытие не надо.

ТСН обратилась в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, которая и вводит в эксплуатацию школьные укрытия.

"Если началось строительство до изменений, то новый проект делать не надо", - говорит заместитель директора Департамента сервисных услуг ГИАМ Анастасия Соколова.

А местные тем временем составляют планы, как действовать дальше. Их требования: заведение достроить по старому проекту. При таких условиях, надеются, новая школа в селе будет уже в следующем году.

Родители ошеломлены! Почему школа на Киевщине стоит более миллиарда

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