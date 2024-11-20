Школа за миллиард: на Киевщине разразился громкий скандал из-за учебного заведения

Сельский голова говорит, что самое дорогое в проекте – это укрытие.
В селе Гора в Киевской области продолжается противостояние относительно нового учебного заведения. Строить его начали пять лет назад. Начальная стоимость составила 165 миллионов. А теперь, чтобы достроить эту школу, нужно еще миллиард. Новую сумму озвучил сельский голова и ошеломил людей.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Инны Боднар.
В старой школе учится 600 детей
Гора на Киевщине – это село между Киевом и Борисполем. И здесь на нехватку учеников не жалуются. В следующем году в первый класс детей набирается на три параллели. А пока учатся более 600 учеников. И чтобы всех вместить, они ходят в две смены.
"В этом году заведение отметило 60-летие. А новую школу ждут уже лет 40", — говорит директор лицея Андрей Гутовский.
Новую школу, о которой все говорят, презентовали в конце 2018 года. Видео есть на сайте сельсовета. Заведение на три этажа, с потолками под три метра и 25-метровым тиром в подвале. Стоимость строительства вместе с мебелью – 165 миллионов гривен. Строительство стартовало в 2019 году и остановилось в начале полномасштабного вторжения.
Сельский голова хочет построить школу за почти миллиард гривен
В этом месяце сельский голова представил проект достройки школы и уже с новой концепцией - под названием «Роль ребенка во вселенной». Теперь учебное заведение видят с зонами рекреации, где первый этаж, то леса и реки. Второй - это пустыня. А третий - космос. И чтобы это реализовать стоимость тоже космическая - около миллиарда гривен.
Школа за миллиард возмутила селян. И пока во дворе собираются местные активисты, сельский голова в кабинете объясняет, что это он округлил.
"Миллиард сказал я, где мы презентовали депутатам наш проект. Сколько стоит вернуть детей из-за границы. Сколько стоит плиточник, строитель. Наши дети бесценны", - говорит сельский голова Роман Дмитрив.
Роман ведет показать будущую школу для бесценных детей. При этом, съемочную группу ТСН постоянно сопровождает его личный оператор, который фиксирует каждое слово.
Сельский голова объясняет: чтобы внутри все привести в порядок, надо 200 миллионов и еще 300 на новое укрытие. Его следует рыть отдельно, потому что школьный подвал не подходит. Подвал недостроенной школы уже служит простейшим укрытием. Парты рядами, и схемы рассадки на стенах. Для старой школы оно подходит, а вот для новой, убеждает Роман, нет.
Именно новое укрытие, по утверждению сельского головы, самое дорогое в проекте. Но к финансированию хотят привлечь спонсоров. Еще два источника финансирования - бюджетные средства, в частности местные и государственные.
Что говорят эксперты
Под воротами старой школы ждет возмущенный здешний народ и у них своя арифметика - сколько надо на заведение. Итак, пригласили проектанов, которые оценили может ли подвал быть полноценным укрытием.
"Здесь надо поставить металлический каркас и все. Если сюда что-то попало. То выбьется одна металлическая ячейка - метр на метр", - говорит кандидат технических наук Татьяна Жидкова.
Селяне тоже читали новые строительные нормы и убеждены, что им тратиться и рыть новое укрытие не надо.
ТСН обратилась в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, которая и вводит в эксплуатацию школьные укрытия.
"Если началось строительство до изменений, то новый проект делать не надо", - говорит заместитель директора Департамента сервисных услуг ГИАМ Анастасия Соколова.
А местные тем временем составляют планы, как действовать дальше. Их требования: заведение достроить по старому проекту. При таких условиях, надеются, новая школа в селе будет уже в следующем году.
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