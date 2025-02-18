Школьная сценка с избиением военного ТЦК: всплыли новые подробности скандала

В школе Киева показали сценку с избиением военного ТЦК. Как на это отреагировали и кого наказали?

В столичной школе прокомментировали ситуацию со скандальной сценкой с представителем ТЦК. Мол – не досмотрели. Сегодня в заведение прибыл целый десант проверяющих: от департамента образования до настоящих представителей ТЦК.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Инны Боднар.

Что известно о скандальном видео

Видео на 20 секунд уже вторые сутки будоражит общество. Это - праздник ко Дню влюбленных в столичной школе. На розовой сцене в сердечках танцуют старшеклассницы. А потом выходит юноша в военной форме с надписью ТЦК на спине и его с кулака сбивают с ног. Далее за ноги вытаскивают за кулисы.

От того, что на сцене, потом всем будет не до смеха. Представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев перепостит видео и комментирует: "Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник".

Реакция спикера Сухопутных сил ВСУ

Мгновенно реагирует и министр образования: "Мне лично дико, что ни один из тех, кто принимал участие в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не ощутил сопротивления".

Реакция министра образования

Что говорят в школе, где произошел скандал

В школе сегодня только и речи, как оскандалились на всю страну. Родители, которые привели детей, говорят сами шокированы.

Директор школы Ольга Алексеевна родом из Крыма. Она возглавляла единственное в Евпатории заведение с украинским языком обучения. Из Крыма выехала сразу после оккупации. А потом максимально помогала своим крымским ученикам выезжать и получать таки украинское образование. Ответственности с себя не снимает, хотя о сцене и понятия не имела. На День влюбленных концерт проходил трижды. Она была на том, что был для начальной школы, и там никакого ТЦК не было. Переоделись старшеклассники уже, когда выступали для средних классов.

"Пишут мне - поведите в госпиталь, станьте на колени. Мы и так становимся, у каждого есть погибшие родственники. Дети видели войну. Много переселенцев. Но такая их позиция вылилась в такое некрасивое выступление. Ни с кем они не посоветовались. Не согласовали. Педагог-организатор - это ее вина", - говорит директор школы.

Директор школы

Педагог-организатор написала заявление на увольнение. Она переселенка из Сум, из семьи военных. У школьника, который будто бьет представителя ТЦК, папа тоже военный. Почему так случилось – это вопрос, говорят в школе, на который будут искать ответ.

Об этом говорили старшеклассниками на встречу с представителями ТЦК, которые сегодня пришли в школу. В образовательном заведении обещают проводить регулярные встречи с военными и уроки медиаграмотности.

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