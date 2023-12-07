В России творится что-то страшное, оружие в руках берут даже дети, больше новые развлечения — стрельба друг в друга. В одной из областей Российской Федерации школьница расстреляла одноклассников, но интересно несколько другое. Чьей дочерью оказалась нападающая и почему в школе не удивлены случившемуся?..

Расстрел своих одноклассников произвела брянская школьница. Первые выстрелы дети успели снять на камеру.

Подробности рассказала журналистка ТСН.ua Виктория Гнатюк.

Стрельба в русской школе: что известно

Все случилось утром 7 декабря в 5-й брянской гимназии во время второго урока – это была биология в 8 классе. Девушка достала оружие и принялась стрелять, дети пытались спрятаться под партами.

Учителя пытались успокоить девочку, но ничего не вышло. Без жертв тоже не обошлось: свою одноклассницу Машу девочка пристрелила насмерть, а еще пятерых учеников ранила, одного пришлось оперировать. У других ранения средней и легкой тяжести.

Других детей сначала закрыли по классам, а затем экстренно эвакуировали.

Кого еще подстрелила брянская школьница?

Кроме одноклассников, предварительно, школьница ранила вахтершу и учительницу биологии, которая пыталась остановить девочку и после всего содеянного школьница застрелилась и сама. О ней известно немного, зовут Алина, 14 лет. Российские телеграммы каналы сообщают, что школьница регулярно подвергалась буллингу со стороны одноклассников и собственно своих обидчиков пыталась убить. Стреляла школьница из охотничьего дробовика "Бекас-3" 16 калибра.

В заведение она его пронесла в тубусе и рюкзаке, прихватила малыш и охотничий нож. Принадлежало все оружие отцу девочки, а вот здесь интересный момент, рашистские паблики говорят, папа – то ли военный, то ли охранник. Как думаете, это уже карма догнала? Ну, а пока местная полиция взялась за расследование.

Появилась и информация, как 14-летней девочке удалось утащить оружие.

Брянская гимназия после стрельбы 7 декабря/Скриншот

Вот так поворот

Сейчас отец и мать 14-летней Алины доставили на допрос, в их квартире все переворачивают. Также у семьи есть второй ребенок, а сейчас внимание, одноклассникам жить будет нелегко, потому что 14-летняя Даша, сестра Алины, полная копия ее, ведь они сестры-близнецы. Она тоже была в том же классе в момент, когда сестра начала всех расстреливать, но смогла спастись.

Главный вопрос следователей сейчас: как девочка смогла незаметно вынести ружье из дома и открыть огонь по одноклассникам. Но конечно, кому есть дело до какого-нибудь буллинга. Но был ли он вообще, родители сказать не смогли. По словам отца Дмитрия, дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников, а если какой-нибудь буллинг и был, девочка держала в себе переживание и не делилась с родными.

Свидетельство учащихся гимназии

Тем временем показания дают и школьники. По словам учеников брянской гимназии №5, нормальной охраны там никогда не было ни камер, ни турникетов. Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвертый год, но как-то руки не доходили. На входе с 2010 года сидела только старушка, которая иногда и не появлялась на месте.

К слову, подобные выбросы в этой школе не новинка. Ученики признались, что раньше было еще несколько готовивших нападение девочек, однако их вовремя задерживали. А вот Алина смогла зашифроваться и осуществить задуманное. Своих драгоценных 5 копеек в эту стрельбу вставила и российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Травля одноклассников была и в моем детстве. Драки в школьном дворе были и в моем детстве. Дробовики у родителей были и в моем детстве. А вот металлоискателей в школах не было. И стрельбы тоже. Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый скулшутераж. лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать: "Преступниками не рождаются, их совершают", – высказалась подросшая пропагандистка РФ.

Но в случае россиян не все так однозначно. Возможно, именно рождаются, а вот пропагандисты делают так, чтобы этот пыл не исчез.

Тем временем в США произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек. Это самое большое количество массовых убийств за год с 2006 года. Прошлогодние 36 были предыдущим "рекордом". В Далласе 21-летний мужчина, который должен был носить электронный браслет на ноге из-за предварительных обвинений в нападении с отягчающими обстоятельствами, вошел в дом и застрелил пятерых человек, в том числе маленького ребенка.

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