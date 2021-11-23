Школьница проглотила магнитные шарики и чуть не умерла: родители предупреждают об опасном челлендже

Школьница проглотила магнитные шарики и чуть не умерла: родители предупреждают об опасном челлендже

Сейчас состояние девочки стабильное, она продолжает лечение.

В Одесской области 10-летняя девочка попала в реанимацию после того, как проглотила несколько магнитных шариков. Ребенка едва спасли – магниты стали притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы. Школьница перенесла серьезную операцию. Ребенок до сих пор в реанимации.

Об этом 22 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Девочка проглотила четыре магнита в течение трех дней. А, когда ночью ей стало плохо, призналась отцу.

Рентген в больнице показал трехмиллиметровые шарики в кишечнике ребенка. Еще бы немного промедления – и ребенок мог бы умереть, говорят врачи.

"Проведено ургентное хирургическое вмешательство, магниты удалены. Сейчас состояние девочки стабильное, она продолжает лечение", — отметил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской больницы Владимир Босенко.

Между тем в школе даже не подозревают, как мог произойти инцидент. Единственное, что знают – магниты 10-летней девочке дала одноклассница.

Врачи спасли школьницу, которая проглотила магнитные шарики | Новости Украины

"Я даже у нее не видела этих магнитов. Это уже потом дети мне говорили, что она ими играла в школе. На то, что она их проглотила, никто не обращал внимания. Даже не поверили", – рассказала классная руководительница Вита Чайка.

Родители школьников предполагают – инцидент мог произойти из-за челленджа в соцсети.

Такие пациенты – в одесской детской больнице – частые гости, говорят медики. Глотают металлические шарики, монеты, батарейки. Иногда – случайно. Иногда – нет. Теперь новая беда – подростки глотают шарики, пытаясь имитировать пирсинг.

Напомним:

Во Львове медики спасли 1,5-летнюю гражданку США, которая случайно проглотила деталь от конструктора.

спасли 1,5-летнюю гражданку США, которая случайно А в Днепре в медучреждение поступил 8-летний мальчик с болями в животе. Оказалось, ребенок проглотил монету.

Читайте также: