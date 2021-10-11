Школьница убила собственную мать в Винницкой области: что известно об ужасном преступлении

Школьница убила собственную мать в Винницкой области: что известно об ужасном преступлении

Односельчане и учителя — в шоке. Говорят, что не ожидали такого от девушки, ведь она хорошо училась и была спокойной.

В Винницкой области произошло ужасное преступление. Там в убийстве женщины подозревают ее 16-летнюю дочь. Об исчезновении женщины сообщила ее свекровь спустя сутки тело нашли в заброшенном колодце неподалеку от дома. Подозрение почти сразу упало на дочь. Девушку задержали — сначала она молчала, а потом во всем призналась.

За что отличница, любимица учителей могла пойти на такое преступление, говорится 11 октября в сюжете ТСН.19:30.

Пропавшую 34-летнюю Надежду искали почти сутки. И именно к этому заброшенному дому привела полицейская служебная собака. Женщину нашли вот в этом колодце уже мертвой с многочисленными ножевыми ранениями.

Колодец, где нашли растерзанное тело Надежды, только в сотне метров от ее дома. То, что женщина исчезла, обнаружила ее свекровь, которая пришла отвести внуков в школу. Двери открыла старейшая из них — Александра.

"Саша ее не пустила в дом и выгнала детей, чтобы те шли в школу", — рассказывает родственник семьи.

Муж Надежды — за рубежом. Дети о том, куда пропала мать, ничего не говорили. Только через сутки после того как нашли тело, 16-летняя Александра призналась в преступлении. Говорит — мотивом стало то, что мама не пускала ее на танцы.

Новости Украины: в Винницкой области в убийстве женщины подозревают ее 16-летнюю дочь

"У нее возник с мамой конфликт, который перерос в драку. Девушка взяла кухонный нож и нанесла 30 ударов. Дочь положила тело на тачку и вывезла в заброшенный дом", — рассказывает Андрей Дамзин, заместитель начальника винницкого отдела полиции.

Окровавленную тачку нашли в подвале. Девушку сразу задержали. Люди в селе шокированы. Говорят, семья благонадежна. Надежда работала парикмахером, имела двоих детей от первого брака и семилетнюю дочь от второго мужа. Он поехал на заработки.

В школе тоже не могут подобрать слов. Говорят, одиннадцатиклассница Саша — отличница, спортсменка. Никакой агрессии за ней учителя не замечали.

"Девочка действительно работала, старалась, училась хорошо, занималась спортом, ходила на дополнительные занятия", — отмечает директор школы Людмила Дрижук.

Но родственники говорят, образцовой девушка была только в школе. Дома же вела себя агрессивно и часто скандалила.

Через агрессию, признаются родственники, Александру даже водили к психиатру. Но ни соцслужбы, ни в сельсовете об этом ничего не знают.

Дело расследуют как умышленное убийство. Ответственность за это преступление наступает с 14 лет. Поэтому сегодня в суде Александре выбирали меру пресечения. Заседание было закрытым, девушка не плакала, вела себя спокойно. Ее взяли под стражу на 2 месяца. Мать Александры похоронят завтра, а ее младшие сестренки пока будут жить у бабушки.

Ранее сообщалось, что за убийство матери девушке грозит до 15 лет заключения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку