Школьницы организовали дома минипекарлю и пекут хлеб бойцам: зашифровывают в буханках послания

Почти тысячу буханок в год передали на фронт школьницы из Луцка. Выпекать хлеб четыре подруги взялись сразу после полномасштабного вторжения России. Свою минипекарню девушки обустроили в квартире. Чтобы воинам хлеб смаковал и придавал силы – украшают буханки патриотическими орнаментами, говорится в ТСН.

Школьницы возятся на своей импровизированной пекане с утра, пока одни буханки формируют, рядом замешивают новую порцию теста. За главную одиннадцатиклассница Аня, которая год назад от ракетных обстрелов выехала в деревню. Однако сидеть без дела не смогла. "Началась война и типа возникает вопрос, чем ты можешь быть полезен — и я такая, Аня ты же кондитер, конечно выпечкой", — вспоминает свои размышления девочка.

Выпекала печенье, пироги, а потом взялась за хлеб. Когда вернулась в Луцк, предложила приобщиться подругам. Теперь еженедельно волонтеры забирают у девочек выпечку, каждый раз с сюрпризом. "Вот в этом хлебе есть лен, а еще мы можем добавлять лук, клюкву", — говорят пекари.

Перед выпечкой хлебцы украшают семечками и патриотическими узорами. "В трезубье слово зашифровано, я обычно пишу "воля" таким же шрифтом, как трезубец", — говорит одна из девочек.

Еще горячий хлеб школьницы везут волонтерам, чтобы им как можно быстрее полакомились наши защитники. “Ребятам, насколько будет приятно, что такое теплое, домашнее будет передано им. А еще как узнают, какие красавицы пекли — это будет стимулировать их вернуться сюда быстренько, с победой”, — убеждают волонтеры.

Девушки уже рассуждают, как будут передавать воинам пасхи.

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