Школьник из Киева завоевал сразу две медали на престижной международной олимпиаде по математике

Остап Гищак / © ТСН

Семнадцатилетний киевлянин Остап Гищак завоевал сразу две награды на Среднеевропейской олимпиаде по математике — в индивидуальном первенстве и в команде талантливых украинских детей. Остап — воспитанник Украинского физико-математического лицея киевского национального университета имени Шевченко.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Мацюцкой.

Остап Гищак — золотой медалист престижной международной олимпиады. Шутит — победа-победой, но кроме математики есть и другие важные предмет и на урок опаздывать нельзя.

Ребята склонились над листочками и решают сложные задачи по математике. Остап — победитель и всеукраинской олимпиады, участвовал в нескольких соревнованиях за рубежом. В августе привез в Украину две медали. Рассказывает своему тренеру, как объявляли победителей. Первое место в командном соревновании — среди десяти стран. И первое — в индивидуальном.

«Он очень трудолюбивый, прежде всего, это общая черта любого победителя любых олимпиад. Конечно, способный и очень воспитанный», — говорит Дмитрий Номировский, учитель математики лицея.

Остап говорит — когда соревнуется, почти не замечает течения времени. Пять часов над заданиями — проходят быстро.

«Почему я занимаюсь олимпиадами — с одной стороны мне интересны эти задачи конечно, но также такой так сказать азартный момент, аспект тоже играет свою роль», — говорит Остап Гищак, победитель международной олимпиады по математике.

Кроме собственной сатисфакции — Остап радуется, что так достойно представил Украину, ведь на награждение школьники выходили с сине-желтым флагом.

«Было за честь действительно выйти и показать такую сильную сторону страны, я считаю вот на такой олимпиаде достаточно престижной, где много стран. Это было приятно», — говорит парень.

Учеба, олимпиады. Но кроме этого — любовь к футболу, волейболу. Остап играет в шахматы и мечтает создавать музыку. В будущем, говорит, скорее всего пойдет в науку, в преподавание. Но где это произойдет — дома или в другой стране — пока не определился.

Преподаватели понимают — талантливых украинских детей хотят видеть в зарубежных университетах. Но и в Украине необходимо создавать все условия, чтобы они имели мотивацию оставаться.

В этом лицее есть несколько стендов со звездочками — так называют здесь своих победителей. И лидируют они в разных соревнованиях — и в точных науках, и в гуманитарных.

Из 320 лицеистов в этом году пятьдесят имеют дипломы с разных олимпиад. А на международных соревнованиях — завоевали для Украины пять медалей.

