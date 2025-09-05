- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Школьник из Киева завоевал сразу две медали на престижной международной олимпиаде по математике
Школьник рассказал, как ему удалось победить на престижной олимпиаде.
Семнадцатилетний киевлянин Остап Гищак завоевал сразу две награды на Среднеевропейской олимпиаде по математике — в индивидуальном первенстве и в команде талантливых украинских детей. Остап — воспитанник Украинского физико-математического лицея киевского национального университета имени Шевченко.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Мацюцкой.
Остап Гищак — золотой медалист престижной международной олимпиады. Шутит — победа-победой, но кроме математики есть и другие важные предмет и на урок опаздывать нельзя.
Ребята склонились над листочками и решают сложные задачи по математике. Остап — победитель и всеукраинской олимпиады, участвовал в нескольких соревнованиях за рубежом. В августе привез в Украину две медали. Рассказывает своему тренеру, как объявляли победителей. Первое место в командном соревновании — среди десяти стран. И первое — в индивидуальном.
«Он очень трудолюбивый, прежде всего, это общая черта любого победителя любых олимпиад. Конечно, способный и очень воспитанный», — говорит Дмитрий Номировский, учитель математики лицея.
Остап говорит — когда соревнуется, почти не замечает течения времени. Пять часов над заданиями — проходят быстро.
«Почему я занимаюсь олимпиадами — с одной стороны мне интересны эти задачи конечно, но также такой так сказать азартный момент, аспект тоже играет свою роль», — говорит Остап Гищак, победитель международной олимпиады по математике.
Кроме собственной сатисфакции — Остап радуется, что так достойно представил Украину, ведь на награждение школьники выходили с сине-желтым флагом.
«Было за честь действительно выйти и показать такую сильную сторону страны, я считаю вот на такой олимпиаде достаточно престижной, где много стран. Это было приятно», — говорит парень.
Учеба, олимпиады. Но кроме этого — любовь к футболу, волейболу. Остап играет в шахматы и мечтает создавать музыку. В будущем, говорит, скорее всего пойдет в науку, в преподавание. Но где это произойдет — дома или в другой стране — пока не определился.
Преподаватели понимают — талантливых украинских детей хотят видеть в зарубежных университетах. Но и в Украине необходимо создавать все условия, чтобы они имели мотивацию оставаться.
В этом лицее есть несколько стендов со звездочками — так называют здесь своих победителей. И лидируют они в разных соревнованиях — и в точных науках, и в гуманитарных.
Из 320 лицеистов в этом году пятьдесят имеют дипломы с разных олимпиад. А на международных соревнованиях — завоевали для Украины пять медалей.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 5 СЕНТЯБРЯ — ПЯТНИЦА