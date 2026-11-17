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Школьник из Кировоградской области в гимназии смеялся над половым органом третьеклассника: кого наказали
В Кировоградской области суд оштрафовал мать семиклассника за курение электронной сигареты в школе, участие в издевательствах над учеником 3-го класса и нарушение санитарных норм дома.
Компаниевский районный суд Кировоградской области привлек к административной ответственности местную жительницу за повторное уклонение от исполнения родительских обязанностей. Поводом послужили сразу три протокола: инцидент с раздеванием ученика младших классов в местной гимназии, курение вейпа и антисанитария в доме.
Об этом говорится в постановлении суда от 12 ноября 2026 года.
Проделки в гимназии и грязь в доме: за что судили женщину
Суд объединил в одно производство сразу три административных дела, возбужденных в отношении женщины, которую уже привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей в марте этого года:
Инцидент с третьеклассником в гимназии. 24 сентября 2026 года около 12:20 на территории КУ «Компаниевская гимназия» ученик 3-го класса по просьбе других школьников продемонстрировал свой половой орган. Сын обвиняемой (ученик 7-го класса) вместе с другими детьми находился на месте происшествия и издевался над младшим школьником. Обстоятельства подтвердили видеозапись инцидента, объяснения девяти опрошенных в присутствии психолога школьников, а также психологический анализ детского рисунка, на котором ребенок воспроизвел ситуацию.
Курение электронной сигареты. Семиклассник курил электронную сигарету прямо на территории учебного заведения, что прямо запрещено законом.
Антисанитария в жилище. В ходе проверки условий проживания семьи, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей (ученик 7-го и ученица 9-го классов), комиссия обнаружила в доме грязь, затхлый воздух, разбросанные вещи, отсутствие чистого постельного белья и недостаток средств гигиены.
Решение суда
На судебное заседание женщина не явилась, однако подала заявление о рассмотрении дела в её отсутствие и полностью признала свою вину.
Суд постановил:
признать женщину виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 184 КоАП (повторное в течение года уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей);
наложить штраф в размере 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан);
взыскать в пользу государства 665 гривен 60 копеек судебного сбора.