Школьникам не смогли напечатать новые учебники: какой выход нашли чиновники и учителя

Война не остановила реформу новой украинской школы, и в этом году она началась в пятых классах.

Новые стандарты образования, программа и конечно учебники ждали в этом году пятиклассников, но с учебниками полная беда. Книги для новой украинской школы не напечатали ни одной. Деньги, выделенные для этого, перенаправили на военные нужды. Сейчас в бюджете нет ни копейки, чтобы начать их публикацию. Проблему вроде бы и уладили, одно из украинских издательств на безвозмездной основе предоставило доступ к современным электронным учебникам по программе НУШ, говорится в ТСН.

В сельской школе Волыни учится около полутора сотен детей. Учебное заведение недалеко от границы с Польшей имеет один пятый класс. Дети вместо бумажных будут учиться по электронным учебникам, потому что программа там другая, уже из новой украинской школы. «Должны выкручиваться. Не у всех детей есть тот Интернет. Задание домой стараюсь давать не из учебника, а самостоятельно, чтобы они что-то придумали, что-то выполнили», — говорит учительница украинского языка и литературы Татьяна Дженджера.

В этом году примерно 400 тысяч пятиклассников приступили к обучению по программе НУШ. Новые стандарты образования, программу, детям придется овладевать без учебников. Деньги, которые были заложены на печать книг, передали на нужды армии еще в начале войны.

Денег на учебники так и не нашли, есть вероятность, что за средства ЮНИСЕФ и Совета Европы будет издана математика. Что касается украинского языка и истории, то здесь ситуацию могут спасти украинские издательства. Они должны передать бесплатно оригиналы макет для печати учебников за границей. «Для нас это было нелегкое решение, потому что макеты – дорогое дело, надо платить гонорары авторам, работникам, работающим в чрезвычайно тяжелых условиях. С другой стороны, мы понимаем, если мы не передадим макеты бесплатно, то дети останутся без учебников», — говорит генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов.

Если это произойдет, дети получат учебники. Правда, это может быть не раньше нового года.

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