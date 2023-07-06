Школьников 10, 15 лет ждет тестирование вместе с родителями: результаты повлияют на изменения обучения во всех школах страны

Украинских учеников проверят, насколько у них сформированы социально-эмоциональные навыки, умеют ли они сочувствовать, дружить и творить. Протестят детей 10 и 15 лет и по результатам школы ожидают изменения, говорится в ТСН.

Умение работать в команде, помогать друг другу – это называют навыками ХХІ века и о них на национальном "Эдкемпе" педагоги со всей страны будут говорить не один день.

Исследования социально-эмоциональных навыков сейчас проводятся в 15 странах мира. Украина присоединилась к нему в последний момент. “Именно сейчас значение владения СЭН навыками растет. Во время войны и после войны. В это травматичное и посттравматическое время. Когда нет времени реагировать, но ты гибко реагировать и сохранить себя, свою целостность и этому мы должны учить детей”, — говорит посол проекта Лилия Гриневич.

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Сначала детей протестуют. В Украине уже выделили 232 школы, где измеряют сформированность 17 социально-эмоциональных навыков. “Не достаточно конгнитивных навыков в школе – понять, все сообщить, увидеть и рентранслировать. Очень важно иметь принципы, которые влияют на усвоение этих знаний, которые влияют на эмоциональное состояние ребенка и его мотивацию идти в школу учиться”, — говорит председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

Опросы будут проходить учащиеся 10 и 15 лет, их учителя и родители. “Вместе с результатами исследования, которые будут представлены как в Украине, так и в других государствах. Мы также откроем доступ к общенациональному онлайн-курсу для педагогов для того, чтобы каждый и каждая могли взять для себя не только знания о теории, но и практические элементы”, — говорит национальный координатор Александр Элькин.

Что может появиться в школах по результатам исследования, рассказывает психологиня учебного заведения в Киеве, которая еще с 19-го года в национальном эксперименте. Здесь есть отдельные уроки социально-эмоционального и нравственного обучения. Детей учат понимать свои эмоции и контролировать их.

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Эти техники классные руководители используют во время воспитательных, а учителя-предметники на уроках. И где-то так будет внедрено и во всех школах стран. "Это сквозная составляющая, которая пронизывает весь педагогический процесс — и преподавание дисциплин, и как формируется взаимодействие с учениками, с классом", — заключает министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

С окончательным форматом определятся впоследствии. Исследование социально-эмоциональных навыков украинских учащихся будет продолжаться в сентябре – октябре. Уже во втором квартале следующего года – объявят результат.

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