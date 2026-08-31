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Школьница из Буковины забеременела и родила от многодетного мужчины: 15-летняя девушка шокировала своим заявлением в суде
Мужчина, поссорившись с женой, временно ушел из дома и поселился у своего знакомого — отчима потерпевшей, где познакомился с 15-летней девушкой.
В Черновицкой области осудили мужчину за интимную связь с 15-летней девушкой. После этого подросток забеременела и родила.
Об этом говорится в приговоре Герцаевского районного суда Черновицкой области.
Женатый мужчина вступил в половую связь с 15-летней девушкой
Обвиняемым по делу является уроженец села Острица Черновицкого района — совершеннолетний, состоящий в браке мужчина, на иждивении которого находятся четверо его собственных несовершеннолетних детей.
Как установил суд, события начались в июле 2025 года. Мужчина, поссорившись со своей женой, временно ушёл из дома и поселился у своего знакомого — отчима потерпевшей. В доме он познакомился с 15-летней девушкой. Точно зная о её несовершеннолетнем возрасте, мужчина неоднократно вступал с ней в половые отношения по взаимному согласию, без применения физического или психологического принуждения.
В результате девушка забеременела и 22 апреля 2026 года родила ребёнка.
Для установления истины в рамках уголовного производства была назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. Согласно заключению экспертов от 27 мая 2026 года, вероятность того, что обвиняемый является биологическим отцом новорожденного младенца, составляет не менее 99,9999999%.
Позиция обвиняемого и потерпевшей
На закрытом судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он пояснил суду, что не отказывался от ребенка, сразу признал отцовство, помогал девушке во время беременности и после родов и обязуется в дальнейшем полностью содержать и материально поддерживать несовершеннолетнюю мать с ребенком.
Потерпевшая девушка в суде (в присутствии психолога и представителя службы по делам детей) подтвердила, что отношения были полностью добровольными, а мужчина действительно поддерживает их материально и морально, поэтому никаких претензий к нему у нее нет.
Решение суда
Оценив материалы дела и учтя положения ст. 349 УПК Украины (упрощенный порядок рассмотрения при отсутствии возражений в отношении фактических обстоятельств), суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
Герцаевский районный суд постановил:
Признать мужчину виновным и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 2 года.
Возложить на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Взыскать с осужденного в пользу государства 3 580,67 грн за проведение молекулярно-генетической экспертизы.
Приговор может быть обжалован в Черновицком апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.