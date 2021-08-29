"Школьные старты": 500 миллионов гривен Минобразования выделило на соблюдение антиковидних мероприятий в школах

В этом году образовательным учреждениям выделили немало средств, которые должны обезопасить детей и персонал.

В канун начала школы Министерство здравоохранения разработало рекомендации педагогам. Праздновать ли «Первый звонок», каждая школа решает сама. Если это торжественная линейка, то Минздрав советует в первую очередь организовывать торжества под открытым небом, а не объединять детей разного возраста и классов; избегать толпы; соблюдать дистанцию в полтора метра; лучше не приглашать сторонних развлекательных коллективов и максимально сократить время мероприятия. Медики отмечают главном — соблюдении в День Знаний противоэпидемических мероприятий.

Готовы ли школы к дезинфекции - в цикле сюжетов ТСН.19.30 "Школьные старты".

Второй год украинские школы 1 сентября встречают с карантинными ограничениями и как следствие почти в каждой школе появятся так называемые антиковид комнаты, или склады с дезинфекцией. Здесь уже подготовили дезинфекторы, жидкое мыло, салфетки и бумажные полотенца.

Для хранения запасов отвели половину медицинского кабинета в школе на Николаевщине. Чтобы дети сюда не заходили, следит технический персонал.

В Миноосвиты уверяют — перебоев со средствами для дезинфекции в школах в этом году не будет.

«В этом году выделено 500 000 000 гривен именно на средства дезинфекции и обеспечения антипандемичной ситуации — это от правительства и 259 миллионов гривен выделила Верховная Рада», — говорят в министерстве.

В большинстве школ за это лето обновили уборные, доставили новые умывальники и сушилки. И даже бесконтактные устройства для сушки рук. Они у столичных.

Чтобы меньше собирать детей вместе в селе на Николаевщине возобновили работу радиорубки.

«В связи с тем, что сейчас массовые мероприятия нельзя проводить, поэтому мы создали такую радиорубку и теперь все объявления у нас работают на всю школу», — рассказывает организатор Анжелика Якубенко.

"Школьные старты": готовы ли учебные заведения к дезинфекции

Самыми безопасными, согласно советам медиков, остаются уроки под открытым небом. Так же школы под классы превращают все закоулки двора.

«Дети, выходя на перерыв, могут отдыхать себе, сидя здесь и контактируя класс с классом. Это у нас второй класс зона, и там так дальше идет, где дети выходят с классным руководителем или учителем», — показывает обустройства территории директор школы.

А вот безопасные ли школьные туалеты, если они уличные. Что говорят психологи? Сколько школ в Украине до сих пор учат детей без обустроенных внутри туалетов и как это детям — уже завтра в 19.30 «Школьные старты».

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