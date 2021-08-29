"Школьные старты": 500 миллионов гривен Минобразования выделило на соблюдение антиковидних мероприятий в школах

В этом году образовательным учреждениям выделили немало средств, которые должны обезопасить детей и персонал.
В канун начала школы Министерство здравоохранения разработало рекомендации педагогам. Праздновать ли «Первый звонок», каждая школа решает сама. Если это торжественная линейка, то Минздрав советует в первую очередь организовывать торжества под открытым небом, а не объединять детей разного возраста и классов; избегать толпы; соблюдать дистанцию в полтора метра; лучше не приглашать сторонних развлекательных коллективов и максимально сократить время мероприятия. Медики отмечают главном — соблюдении в День Знаний противоэпидемических мероприятий.
Готовы ли школы к дезинфекции - в цикле сюжетов ТСН.19.30 "Школьные старты".
Второй год украинские школы 1 сентября встречают с карантинными ограничениями и как следствие почти в каждой школе появятся так называемые антиковид комнаты, или склады с дезинфекцией. Здесь уже подготовили дезинфекторы, жидкое мыло, салфетки и бумажные полотенца.
Для хранения запасов отвели половину медицинского кабинета в школе на Николаевщине. Чтобы дети сюда не заходили, следит технический персонал.
В Миноосвиты уверяют — перебоев со средствами для дезинфекции в школах в этом году не будет.
«В этом году выделено 500 000 000 гривен именно на средства дезинфекции и обеспечения антипандемичной ситуации — это от правительства и 259 миллионов гривен выделила Верховная Рада», — говорят в министерстве.
В большинстве школ за это лето обновили уборные, доставили новые умывальники и сушилки. И даже бесконтактные устройства для сушки рук. Они у столичных.
Чтобы меньше собирать детей вместе в селе на Николаевщине возобновили работу радиорубки.
«В связи с тем, что сейчас массовые мероприятия нельзя проводить, поэтому мы создали такую радиорубку и теперь все объявления у нас работают на всю школу», — рассказывает организатор Анжелика Якубенко.
Самыми безопасными, согласно советам медиков, остаются уроки под открытым небом. Так же школы под классы превращают все закоулки двора.
«Дети, выходя на перерыв, могут отдыхать себе, сидя здесь и контактируя класс с классом. Это у нас второй класс зона, и там так дальше идет, где дети выходят с классным руководителем или учителем», — показывает обустройства территории директор школы.
А вот безопасные ли школьные туалеты, если они уличные. Что говорят психологи? Сколько школ в Украине до сих пор учат детей без обустроенных внутри туалетов и как это детям — уже завтра в 19.30 «Школьные старты».