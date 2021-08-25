"Школьные старты": как собрать первоклассника в школу и начать учебу без стресса

"Школьные старты": как собрать первоклассника в школу и начать учебу без стресса

Для самых маленьких учеников психологи советуют начать адаптацию уже.

До 1 сентября осталась неделя: время готовиться к школе. ТСН начинает цикл материалов к новому учебному году.

25 августа в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Школьные старты" речь идет о самых маленьких учениках.

В этом году сядут за парты 408 тысяч первоклассников. К школе готовы не все, есть дети, которые еще прячутся под стол, не хотят одеваться, им трудно даются перемены. Для самых маленьких учеников психологи советуют начать адаптацию уже.

В первый класс примеряются шестилетние двойняшки Аделина и Даниил. Мальчик осваивать школьные аксессуары не хочет. Пока его сестренка крутится в новом платье на 1 сентября и радуется, Даниил прячется сначала за двухэтажную кровать. Далее под стол. И к нему присоединяется сестра.

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Для школы у двойняшек все куплено, а чтобы первый класс прошел легче, их мама Ирина дома устроила игру в школу, но признает — дети к школе не совсем готовы.

Больше всего волнений из-за пандемических ограничений. Родителям в школы заходить запрещено.

Сейчас они запоминают дорогу в школу и учатся самостоятельно носить школьные ранцы. Однако уроки самостоятельности длятся недолго, для Даниила рюкзак тяжеловат и мама в конце концов несет его сама.

Собрать первоклассника в школу и не сойти с ума. Карантин в школе добавил волнения родителям маленьких школьников. Ведь даже шестилеткам непростое школьное пространство теперь приходится осваивать самостоятельно.

1 сентября в прошлом году шестилетняя Полина в школу со всеми не зашла, без мамы не захотела, и первый урок пропустила. Здесь психологи отводят важную роль учителю.

"Задача взрослых и папы и мамы чтобы "сосватать" учительницу. Познакомить, пообщаться и показать ребенку, что мы доверяем этому человеку тебя", — говорит специалист.

Семь важных советов для лучшей адаптации к школе маленьких учеников:

знакомство с учителем заранее;

экскурсии в школу и класс до 1 сентября;

научить ребенка, как подружиться с другими детьми;

попробовать дома воспроизвести школьное меню;

проговорить график уроков заранее;

приучить ребенка к самостоятельности.

"Обучение в первом классе похоже на переезд в новую квартиру. Прежде всего — и это обязательно — чтобы ребенок не тратил свою психологическую энергию на освоение пространства — прийти в школу, прийти в класс, посчитать сколько ступенек, подняться на крыльцо, подержать ручку двери — как она открываются, узнать, где туалет ", — советует психолог.

"Школьные старты": как подготовить первоклашек к обучению без стресса

Евгении — 6. Мама и папа Жени в школу заранее приходят вместе с психологом. Дочь предупреждают — 1 сентября она на уроки пойдет одна.

В классе Евгения сначала берет в руки конструктор, далее рассматривает шкафчик с книгами и пластилином. Выбирает себе парту и пытается представить, какими будут одноклассники.

Школьную одежду и ученические принадлежности психологи советуют родителям покупать заранее, ведь привычки собраться в школу еще нет, нужно дать время привыкнуть к статусу школьника.

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