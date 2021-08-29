"Школьные старты": в школу в ботах и свитшотах — что разрешено носить украинским ученикам

"Школьные старты": в школу в ботах и свитшотах — что разрешено носить украинским ученикам

Школьная форма является необязательной, но в некоторых учебных заведениях вводят "деловой стиль".

Свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, юбочки шортами, брюки-кюлоты и грубые боты — у школьников теперь модным является то, что позволяет одновременно идти в школу и на прогулку.

О том, что модно среди учеников, когда школьная форма необязательна, и имеют ли право принуждать к униформе, говорится в сюжете ТСН.19: 30 в цикле "Школьные старты".

В семье Соколовых — трое школьников. У каждого свой шкаф для одежды. Ее, конечно, покупают родители, но выбор доверяют детям. Гардероб приходится обновлять ежегодно. В их школе нет требований к одежде, но в этой семье все равно разделяют — школьную и повседневную.

Младшая дочь Мелисса — пятиклассница. Она долго не может выбрать и в конце останавливается едва ли не на главном тренде подростков — худи.

Свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, куртки с интересными надписями или принтами — у школьников сейчас модно то, что можно надеть не только в школу, но и носить на улице. Школьные тренды теперь — оверсайз и унисекс.

Когда в школе форма не обязательна, родители учеников могут по своему усмотрению выбирать, какую одежду покупать. А вот у четвероклассницы Лизы из Луцка такого выбора нет. "У нас на родительском собрании проголосовали большинством голосов, будем придерживаться формы — бордовый верх и черный низ", — объясняет ее мама.

Школьную форму в Украине официально отменили 2 года назад. Но некоторые школы остаются в этой сфере консервативными — чаще всего это гимназии и лицеи. Или решение о школьной формы принимают на местном уровне — как, например, в Луцке

"По решению внутреннего распорядка нашего лицея у нас учрежден деловой стиль. То есть для мальчиков это должна быть белая рубашка, брюки, пиджачки, а для девочек - юбочки и блузочки", — объясняет директор учебного заведения.

Из-за такого решения городских властей школьную одежду в Луцке быстро раскупают. Особенно — бордового и зеленого цвета.

Но даже несмотря на жесткие требования, школьники стараются быть в тренде, выбирая себе, скажем, стильные брюки-кюлоты, удлиненные жилеты и тому подобное.

Неуместная одежда детей в школе, где введены правила делового стиля, может стать причиной воспитательной беседы. "Они хотят ходить в тех рваных джинсах. Мы не наказываем, но мы очень просим, делаем замечания. Они реагируют. Адекватно можно сказать ", — объясняет заместитель директора лицея №7 Наталья Гаврилевич.

Между тем 17-летняя украинка Оля уже второй год учится в школе в Финляндии. Говорит, что первым крупным ее удивлением было отсутствие требований к школьной форме. "У них нет школьной формы, даже нет такого понятия как деловой вид в школе", — отметила она.

Финские школьницы могут одеть топы с открытым низом живота или очень короткие шорты, полупрозрачные вещи — и к этому спокойно относятся. Учеников могут разве попросить снимать кепки с головы во время уроков.

В Украине же ежегодно возникают скандалы по принуждению к школьной форме. А образовательный омбудсмен каждый раз разъясняет, что когда на ребенка, особенно в подростковом возрасте, начинают давить, требуя носить обязательную школьную форму, лишая индивидуальности, то такие действия учителя или администрации учреждения являются выразительным и очевидным буллингом по отношению к ученику.

"Школьные старты": какова школьная мода и имеют ли право принуждать к униформе учеников

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