"Школьные старты": во сколько обойдется собрать ребенка в школу и где дешевле купить канцелярию

"Школьные старты": во сколько обойдется собрать ребенка в школу и где дешевле купить канцелярию

Вторая половина августа. Обычно в это время в школьных палатках не протолкнуться.

От 5 тысяч до 6 тысяч гривен надо иметь в кошельке родителям, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым в школу. Самый длинный список нужд у первоклассника, а самое дорогое в этих сборах — одежда. Среди способов сэкономить — покупать на оптовых рынках и докупать на школьных распродажах, они правда стартуют после 1 сентября.

О том, почему тысячи семей в Украине школьная калькуляция доводит до слез и как выкрутиться — 26 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Школьные старты".

В Хмельницкий на крупнейший в Украине вещевой рынок съезжаются отовсюду, из-за более низких цен. Мама пятиклассника Амадея делится лайфхаками школьных сбережений.

"Это начало оптового рынка, а мы пойдем внутрь. Там дешевле и лучше", — говорит она.

Цены — от двух гривен за тонкие тетради до 30 гривен за толстые.

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Какой выбрать пенал — покупатели обсуждают прямо у палатки. Пенал с наполнением — ручками, карандашами, маркерами, резинкой и точилкой — в среднем обойдется в 300-400 гривен.

Плюс дневник от 20 гривен.

На всю канцелярию для пятиклассника Амадея тратят 810 грн.

Самый длинный список необходимых товаров — для первоклассников. Мама Макара в Сумах его составляла сама, кое-что добавили в него в школе.

Макар сразу определяет главный критерий при выборе школьного рюкзака. И выбирает самый дорогой, с сюрпризом. Минимальная цена обычных рюкзаков от трехсот гривен, для младших школьников дороже.

"Цена от 650 грн с ортопедическими спинками и до 1300", — говорит продавщица.

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Для мамы важны и качество, и цена, поэтому прибегает к хитрости и убеждает сына на более дешевый вариант.

По родительскими подсчетам, самая дорогая статья расходов — это одежда и обувь.

Для мальчика стандартный набор стартует от 2000 гривен:

брюки — от 200 грн;

рубашка — от 200 грн;

пиджак — от 400 грн;

жилет — от 300 грн;

туфли — от 600 грн.

Макар сразу демонстрирует свое недовольство официальный стилем. Ситуацию спасает разве что рубашка-трансформер за 450 гривен.

Для девочек комплект одежды в школу немного дороже и начинается где-то от 2500 гривен.

платье — от 500;

брюки — от 200 грн;

юбка — от 200 грн;

блузка — от 150 грн;

пиджак — от 500 грн;

туфли — от 600 грн.

В Сумах подытожили расходы.

"На форму и канцелярию потратили 3,5 тысячи, еще остался спортивный костюм, сменную обувь и спортивную обувь — на на это уйдет еще где-то полторы тысячи", — резюмировала жительница Сум Александра Юрина.

В общем — родителям школьников осенью 2021 года нужно минимум 6000 гривен на одного ученика, чтобы закрыть весь комплект:

канцелярия — около 900 грн;

ранец — от 800 грн;

одежду в школу — мальчик от 2000, девочка — от 2500 грн;

спортивная форма — 1000 грн;

обувь — от 1000 грн.

Самая сложная бюджетная предшкольная арифметика у многодетных родителей. Сколько стоит собрать одного школьника — мама пятерых Светлана посчитала уже до гривны.

"Школьные старты" | Как родителям сэкономить на одежде для первоклассника

Семья Лазаревых в селе в Хмельницкой области в предыдущие годы отдавала детей в школу-интернат — там детей всем обеспечивали. Но в этом году все же решили, что дети пойдут в школу рядом с домом. Но для этого в семейном бюджете, по подсчетам мамы, надо найти 7000.

В этом году для таких семей правительство выделило по 2000 гривен соцпомощи на школьные закупки. Пока выплаты не поступили, детям помогают школьным товаром волонтеры.

Один из советов родителям — которые пытаются перед школой купить все и сразу — не спешить. Сами продавцы школьного товара признают, в сентябре начнутся распродажи. Итак пока лучше купить только самое необходимое, а уже через несколько недель остальное — запасные комплекты одежды, тетради и тару для школьных ланчбоксов и перекусов.

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