"Школьные старты": во сколько обойдется собрать ребенка в школу и где дешевле купить канцелярию

Вторая половина августа. Обычно в это время в школьных палатках не протолкнуться.
От 5 тысяч до 6 тысяч гривен надо иметь в кошельке родителям, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым в школу. Самый длинный список нужд у первоклассника, а самое дорогое в этих сборах — одежда. Среди способов сэкономить — покупать на оптовых рынках и докупать на школьных распродажах, они правда стартуют после 1 сентября.
О том, почему тысячи семей в Украине школьная калькуляция доводит до слез и как выкрутиться — 26 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Школьные старты".
В Хмельницкий на крупнейший в Украине вещевой рынок съезжаются отовсюду, из-за более низких цен. Мама пятиклассника Амадея делится лайфхаками школьных сбережений.
"Это начало оптового рынка, а мы пойдем внутрь. Там дешевле и лучше", — говорит она.
Цены — от двух гривен за тонкие тетради до 30 гривен за толстые.
Какой выбрать пенал — покупатели обсуждают прямо у палатки. Пенал с наполнением — ручками, карандашами, маркерами, резинкой и точилкой — в среднем обойдется в 300-400 гривен.
Плюс дневник от 20 гривен.
На всю канцелярию для пятиклассника Амадея тратят 810 грн.
Самый длинный список необходимых товаров — для первоклассников. Мама Макара в Сумах его составляла сама, кое-что добавили в него в школе.
Макар сразу определяет главный критерий при выборе школьного рюкзака. И выбирает самый дорогой, с сюрпризом. Минимальная цена обычных рюкзаков от трехсот гривен, для младших школьников дороже.
"Цена от 650 грн с ортопедическими спинками и до 1300", — говорит продавщица.
Для мамы важны и качество, и цена, поэтому прибегает к хитрости и убеждает сына на более дешевый вариант.
По родительскими подсчетам, самая дорогая статья расходов — это одежда и обувь.
Для мальчика стандартный набор стартует от 2000 гривен:
- брюки — от 200 грн;
- рубашка — от 200 грн;
- пиджак — от 400 грн;
- жилет — от 300 грн;
- туфли — от 600 грн.
Макар сразу демонстрирует свое недовольство официальный стилем. Ситуацию спасает разве что рубашка-трансформер за 450 гривен.
Для девочек комплект одежды в школу немного дороже и начинается где-то от 2500 гривен.
- платье — от 500;
- брюки — от 200 грн;
- юбка — от 200 грн;
- блузка — от 150 грн;
- пиджак — от 500 грн;
- туфли — от 600 грн.
В Сумах подытожили расходы.
"На форму и канцелярию потратили 3,5 тысячи, еще остался спортивный костюм, сменную обувь и спортивную обувь — на на это уйдет еще где-то полторы тысячи", — резюмировала жительница Сум Александра Юрина.
В общем — родителям школьников осенью 2021 года нужно минимум 6000 гривен на одного ученика, чтобы закрыть весь комплект:
- канцелярия — около 900 грн;
- ранец — от 800 грн;
- одежду в школу — мальчик от 2000, девочка — от 2500 грн;
- спортивная форма — 1000 грн;
- обувь — от 1000 грн.
Самая сложная бюджетная предшкольная арифметика у многодетных родителей. Сколько стоит собрать одного школьника — мама пятерых Светлана посчитала уже до гривны.
Семья Лазаревых в селе в Хмельницкой области в предыдущие годы отдавала детей в школу-интернат — там детей всем обеспечивали. Но в этом году все же решили, что дети пойдут в школу рядом с домом. Но для этого в семейном бюджете, по подсчетам мамы, надо найти 7000.
В этом году для таких семей правительство выделило по 2000 гривен соцпомощи на школьные закупки. Пока выплаты не поступили, детям помогают школьным товаром волонтеры.
Один из советов родителям — которые пытаются перед школой купить все и сразу — не спешить. Сами продавцы школьного товара признают, в сентябре начнутся распродажи. Итак пока лучше купить только самое необходимое, а уже через несколько недель остальное — запасные комплекты одежды, тетради и тару для школьных ланчбоксов и перекусов.
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