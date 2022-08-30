Школьные укрытия с грибком и фекалиями: образовательный омбудсмен рассказал, что делать ученикам таких заведений

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал информацию об укрытии в одной из школ во Львовской области, которое может вместить ограниченное количество учеников, и где стены в грибке, а с цемента соскребают фекалии.

Так, Горбачев сказал, что это не единственная школа с укрытием в таком состоянии.

Об этом образовательный омбудсмен рассказал в эфире ТСН.19:30.

"К нам родители обращаются в основном по поводу возможности зайти и посмотреть (в укрытия – ред.), потому что, к сожалению, я так понимаю, в определенном количестве учреждений – картина та же. Они просто родителей боятся пускать туда, чтобы родители не пришли и не увидели", – сказал Горбачев.

Выход из такой ситуации он видит один – дистанционное обучение.

"Это действительно очень возмутительно. И меня, и собственно родителей интересует даже не то, почему не сделали, а что будет дальше. А дальше здесь выход просто безальтернативный — это дистанционное обучение до того момента, пока в конце концов не найдут средств и не сделают надлежащие обустройства укрытий. Больше здесь ничего нельзя сделать", – считает образовательный омбудсмен.

Горбачев отметил, что точной цифры относительно обустроенных укрытий и бомбоубежищ в школах пока нет. Это станет известно через неделю-две после начала обучения.

Напомним, родители учеников Червоноградского лицея сетуют на укрытие, в котором должны находиться дети на случай воздушной тревоги. Там вонь, грибок и влага.

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