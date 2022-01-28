Школьный дневник: может ли учитель писать замечания и рисовать знаки вопроса – ответ МОН

В Министерстве образования рассказали, может ли учитель требовать заполнять дневник и писать в нем замечания.

В Сети родители школьников поспорили из-за дневника. Одна из мам возмутилась, что учительница пишет ребенку замечания и рисует вопросительные знаки красной пастой.

Соответствующее фото женщина опубликовала в Facebook-группе "Батьки SOS".

"Имеет ли право учитель писать замечания в дневнике, тем более красной ручкой? Может ли ставить вопрос в ненаписанном расписании, хотя день недели еще не наступил?" – спросила мама ученика четвертого класса.

Родители разделились на два лагеря

Пользователи оставили более двух тысяч комментариев под публикацией. Родители разделились на два лагеря. Одни считают, что учитель не может ничего рисовать в дневнике, ведь им пользуется ученик и ведет так, как ему удобно. Другие пишут, что дневник — это "лицо ученика", а с незаполненным "стыдно пустить ребенка в школу".

"Как хорошо, что у моего ребенка в школе не нужен дневник. И оценок нет. И домашки. Монтессори школа в Киеве",

"Не может учитель ничего рисовать в дневнике ребенка. Ведение дневника не контролируется учителем Пользуется дневником ученик, поэтому ведет его так, как ему удобно",

"Если бы у моего ребенка был бы дневник в таком виде, я бы сама там ставила те знаки. Я контролирую этот процесс каждый день. Прихожу с работы в 21:00 и сажусь все просматриваю, бывает сама дописываю, когда ребенок спит",

"Ужас, так выглядит дневник ребенка, которым родители совсем не занимаются!" — написали под фото.

Мнение Министерства образования

Редакция ТСН.ua обратилась в Министерство образования и науки Украины с вопросом, обязательно ли ученик в школе должен вести дневник, и может учитель писать замечания в нем.

"Вопрос введения и ведения дневников учащихся в конкретном заведении общего среднего образования находится в компетенции руководителя этого учебного заведения", — ответили в МОН.

То есть, вести бумажный дневник учащимся или нет — решает руководитель каждой школы отдельно. Это же касается и правил его заполнения. Все должно быть прописано в уставе.

Напомним, что в Никополе две школьницы в школе наглотались таблеток, чтобы им стало плохо и их отпустили домой. Девушек забрала скорая, их в тяжелом состоянии транспортировали в Днепр.

Фото: Анастасия Заярна

Фото: Анастасия Заярна

МОН рекомендует школам снова перейти на дистанционку | Новости Украины

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