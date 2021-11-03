Школьный конфликт: на Прикарпатье ученики страдают от агрессии братьев-одноклассников

В лицей зачастили проверки.

Родители четвертоклассников Рожнятовского лицея на Прикарпатье утверждают, что уже несколько лет их дети страдают от агрессии двух братьев-одноклассников. 5 фактов буллинга подтвердила и полиция. Но проблема в том, что виновники – это инклюзивные дети. И их мать убеждает — сыновей оговаривают, потому что хотят выжить из класса, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 2 ноября 2021 года.

Мамы почти всех учеников 4-А Рожнятовского лицея собрались во школьном дворе, пока у детей карантинное онлайн обучение. Терпение, говорят, лопнуло — в школу дети ходить боятся. Бьют, душат, царапают, обзывают – класс, по словам женщин, страдает от двух братьев-близнецов.

10-летние близнецы Назар и Богдан учатся инклюзивно. Поскольку имеют моторную алалию – задержку развития речи. И именно поэтому к ним в школе вроде бы пристрастное отношение – считает их мать. Определенная – цель классного бунта – свести их учиться дома.

У близнецов трижды меняли ассистентов – это педагоги, помогающие инклюзивным ученикам. Сменили классного руководителя и практического психолога — все из-за жалоб матери. И это не считая кучи родительских собраний с просьбой к остальному классу потерпеть и пойти на компромисс. Педагоги говорят, что в школе учатся еще три инклюзивных ребенка. Но с ними проблем никаких. Так что предполагают: в этом случае — проблема не в детях, а у их матери.

Родители и дежурство на уроках устраивали, и камеры видеонаблюдения в классе ставили, и по соседству поговорить пытались – все бесполезно.

В лицей зачастили проверки. Ведь под сомнением должное инклюзивное образование здесь. Однако вывод у всех один: проблема не в инклюзии, а в домашнем воспитании. В полиции уже доказали пять фактов буллинга со стороны братьев в отношении одноклассников. И передали дело в суд. Матери грозит штраф до 3 тысяч гривен

С чиновниками соглашается и волонтер Надежда Годованец. Сама прикована к коляске, она пристально следит за соблюдением прав детей с особыми образовательными потребностями. В Рожнятовский лицей отправилась защищать близнецов. Однако, пообщавшись со всеми сторонами конфликта, свое мнение изменило. Однако мать близнецов во всем видит подвох.

Юристы признают: этот конфликт можно разрешить исключительно путем примирения и диалога. Вот только через три года этого сделать не удалось. Тем временем в лицее снова ждут проверку — мама пожаловалась на правительственную горячую линию.

Напомним, что ранее украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте.

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