Школы и университеты передадут ТЦК СП списки учащихся, которым исполняется 17 лет: что известно

Парней в 17 лет принимают на учет призывников.

Школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки своих соискателей образования — юношей, которым исполняется 17 лет (допризывников), в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки ( ТЦК СП ).

Такое правило военного учета утверждено постановлением Кабинета Министров №1487. Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Кто такой допризывник

Допризывники – это лица, подлежащие приписке к призывным участкам.

Ребят в возрасте от 16 лет в год достижения ими 17 лет принимают на учет призывников в ТЦК СП и выдают им удостоверение о приписке к призывному участку (приписное). Это военно-учетный документ.

"Учреждение образования, в котором учитываются юноши которым в год приписки исполняется 17 лет и подлежат взятию на военный учет, представляет в ТЦК СП список таких граждан, которые подлежат приписке к призывнику участков", — пояснила Марина Бекало.

Напомним, до 1 декабря списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК СП должны также подавать все работодатели, исполнительные, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия учреждения и организации, ведущие учет своих работников.

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