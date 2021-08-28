Шквал обстрелов на Донбассе: боевики не жалели мин и снарядов, калеча украинских бойцов

Шквал обстрелов на Донбассе: боевики не жалели мин и снарядов, калеча украинских бойцов

Жарче всего было в окрестностях Авдеевки, где были ранены как минимум пять украинских бойцов.

В течение субботы, 28 августа, на Донбассе со стороны боевиков было зафиксировано рекордное количество обстрелов в этом месяце. В результате обстрела населенного пункта Водяное, что под Донецком, ранения получили трое военнослужащих. С минометов били также по населенному пункту Красногоровка — обстрелы начались в полдень. Под обстрел боевиков попал дом местной жительницы в поселке Новолуганское. А жпрче было в окрестностях города Авдеевки вблизи Донецка — штаб ООС сообщает о не менее 5 раненых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

С самого утра над Авдеевкой поднимаются клубы густого дыма, слышится грохот выстрелов артиллерии. Снаряды ложатся рядом с той дорогой, которой, обычно, въезжающих в город. Над ней теперь нависает дым от пожаров.

Двое встречных мужчин реагируют на обстрел на удивление спокойно — говорят, слышали грохот, но не подозревали, что так стреляет артиллерия. Говорят, не местные. В результате обстрела возник пожар вблизи станции технического обслуживания.

В этот день на Авдеевку и окрестности упало более полсотни мин, также боевики стреляли из гранатометов. Били сразу с двух направлений — вероятно, подготовились. Пострадало преимущественно "железо".

По официальной информации, повреждения получили пять украинских бойцов, из них 4 — это боевые травмы, и только одного задело обстрелом.

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Медики Авдеевской больницы, которые принимали сегодня раненого, говорят, что обстрелы начались где-то в шесть часов утра.

Дым от пожаров на местах обстрелов из города видно очень хорошо, но местным это, кажется, не мешает - они вышли на улицы: кто торговаться на рынке, а кто — целоваться и пить пиво.

"Куда прятаться, надо же поесть купить", — говорит одна из местных жительниц.

Еще один житель Авдеевки Иван говорит, что сильно перенервничал. "Очень мешает. Так сидели, пили пиво, а оно как бабахнет — аж мурашки по телу ", — говорит он и утверждает, что бар — это самое безопасное место, ведь здесь люди отдыхают.

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