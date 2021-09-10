Шла пена изо рта: у более 90 воспитанников школы-сада в Хмельницком были признаки пищевого отравления

Шла пена изо рта: у более 90 воспитанников школы-сада в Хмельницком были признаки пищевого отравления

Медики пока не определили, что стало причиной массового заболевания — вирус или инфекция.

В школе-саду №1 в городе Хмельницком объявили карантин из-за массового заболевания воспитанников. На лихорадку и тошноту пожаловались более 90 учеников этого заведения, 16 из которых пришлось госпитализировать. Предварительная причина — острая кишечная инфекция. Впрочем медики не исключают, что причиной болезни мог какой-то вирус. При обследовании у трех школьников обнаружили COVID-19.

Об этом говорится 10 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Директор хмельницкого УВК №1 Оксана Романив, демонстрируя начищенные до блеска плиты и посуду на кухне учебного заведения, уверяет, что дети не могли здесь отравиться. Говорит, продукты, из которых готовили блюда для воспитанников, были свежими.

"Заболели также дети, которые не питаются в учебном заведении, заболели родители детей, дедушки и бабушки, поэтому сказать, что это было отравление в школе — нельзя", — отмечает она.

Однако одна из здешних учениц 7-летняя Лиза вспоминает, что ей стало нехорошо именно после обеда в школьной столовой. Рассказывает, что ела рис и рыбные котлеты, которые ей показались вкусными.

Когда у девочки поднялась температура, появилась тошнота и боль в животе, ее мама сразу обратилась к врачам. Между тем в классном чате начали появляться многочисленные сообщения о болезни у других детей.

Теперь в одной палате больницы с Лизой находится ее одноклассница Катя. Она тоже попала сюда после обеда в школьной столовой, хотя ела совсем другие блюда. Ее мама рассказывает, что девочка пожаловалась на боль в животе, а потом началась тошнота с судорогами, изо рта буквально шла пена.

Всего за медицинской помощью обратилось более 90 школьников, 16 из них попали в инфекционное отделение больницы. В трех из них обнаружили коронавирусную инфекцию, у всех остальных — подозревают кишечный грипп.

"Проявления кишечной инфекции, сальмонеллеза или дизентерии не похожи. В конце концов, мы бы уже имели результат анализов. По моему мнению, это какой-то вирус ", — рассказывает врач-инфекционист Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Строжук.

Точнее сказать, что именно стало причиной инфекции, медики смогут после завершения всех анализов. Как рассказал и.о. директора Хмельницкого центра контроля и профилактики болезней Николай Кабрикевич, на это нужно еще 3-5 дней. Возбудителя ищут не только в продуктах. Кстати, признаки отравлении имели только школьники, но воспитанники садика, которые питают в этой же столовой — здоровы.

По словам первого заместителя начальника управления Держпродспоживслужбы в Хмельницкой области Николая Габрикевича, показания детей сильно отличаются относительно блюд, которые они ели.

Между тем родители пытаются выяснить, будет ли кто-то возмещать расходы на лечение детей, многие из которых оказались в частных клиниках.

Расследовать возможное нарушение санитарных правил и норм взялась также полиция. Заведение, где учится 800 детей, будет находиться на карантине минимум до 22 сентября.

Новости Украины: в хмельницкой школе из-за отравления слегли сразу 90 учеников

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