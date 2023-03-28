"Шла по улице, а они кричали маты": девочка из Закарпатья рассказала об издевательствах насильников

14-летняя жертва насильников из Закарпатской области рассказала, что ее обидчики издевались над ней в селе, обзывая нецензурными словами.

Об этом она рассказала в комментарии ТСН.

Девочка говорит, долго боялась рассказать о том, что с ней сделали, потому что ее обидчики запугали. Более того, когда дело дошло до суда, они свободно гуляли по селу и издевались над ним, рассказывает девушка.

"Они три месяца сидели в СИЗО. Потом пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и так взяли — они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной всячески кричать, матом”, — рассказывает девочка.

Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: что известно

В Закарпатской области разразился скандал после того, как трех подростков, подозреваемых в сексуальном насилии, приговорили к условным срокам.

Такой приговор был обусловлен тем, что подозреваемые получили отличные характеристики от общины и школы, где учатся. Впоследствии стало известно, что мать двух подозреваемых работает в сельсовете, что, вероятно, помогло им получить положительную характеристику.

После огласки Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль дело об изнасиловании 14-летней школьницы.

Также прокуратура пообещала обжаловать приговор судье.

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