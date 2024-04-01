Шли к оккупантам с белой тряпкой на швабре: как жители Киевской области спасались от озверевших россиян

Официальной датой освобождения Киевщины от российских захватчиков является 2 апреля. Но еще за неделю до этого, в 2022 году Гостомель, Буча и Ирпень - указом президента были получили почетное звание город-герой. После успешного освобождения окрестностей украинской столицы от российских захватчиков, туда стали массово возвращаться люди и восстанавливать свои разрушенные дома.

Истории людей, которые сделали свой город-героем, иногда даже ценой собственной жизни - об этом в сюжете ТСН.

Как Юрий и Алина организовали эвакуацию из Гостомеля

24 февраля 2022 г. житель Гостомеля Юрий снимал на мобильный телефон то, как российские вертолеты едут бомбить аэродром.

Российские вертолеты над Гостомелем 2022 года

А потом бои уже были прямо на улицах Гостомеля. Избитую вражескую технику и разбросанные тела оккупантов - люди тоже будут снимать на видео. После такого неслыханного сопротивления - оккупанты запретили местным ходить по улицам.

9 марта должен был быть эвакуационный коридор, однако к автобусам большинство жителей Гостомеля оккупанты не пропустили.

Еще один коридор был объявлен на следующий день. Но из Гостомеля в Бучу, где ждали автобусы, надо было добраться самим. Юрий тщательно продумывал как преодолеть этот маршрут, узнавал, где какие оккупанты стоят - где более лояльные, а где совсем бешеные.

В какой-то момент он решил действовать - вышел на распутье и стал кричать, чтобы люди готовиться выезжать. И тут встал вопрос - кто же будет ехать первым и вести переговоры с врагами на блокпостах? К Юрию в машину согласилась сесть Алина.

Алина

Она продавщица в магазине промтоваров. В 2014 году выехала из оккупированной Луганщины, поэтому умела говорить по-русски и уже знала как вести диалог с оккупантами.

Колонна гражданских авто двинулась в сторону Бучи, где стояли эвакуационные автобусы. Все с белыми флагами и белыми повязками.

Белую тряпку Алина повесила прямо на швабру. Вот так - швабру вверх, руки тоже - они и пошли к оккупантам на первом же блокпосту. Тогда оккупанты их пропустили.

На втором блокпосте им повезло. Оккупанты устроились обедать. Двинулись дальше. И пока ехали - с разных улиц и переулков к ним присоединялись другие машины. Пока доехали до официальной колонны из автобусов, то конца - их колонны из легковушек - не было видно.

Маршрут, которым Юрий с Алиной, вывели людей из оккупации - потом будут пересказывать друг другу. И по этим улочкам люди будут убегать еще несколько дней.

Житель Гостомеля Юрий

Юрий вернулся в Гостомель

После деоккупации Юрий сразу вернулся домой и был среди тех, кто вернул украинский флаг на здание поселкового совета. А еще зафиксировал, что оставил после себя незваный "русский мир". А еще – привез много хлеба.

Юрий вернулся с семьей домой, несмотря на то, что родной дом разбомблен.

"Площадь в городе несколько восстановлена. Там, где были воронки, уже все засыпано и, похоже, будет новая брусчатка. Вот она сложена сбоку. Красуются новые магазины. И уже на рабочем месте Алина. Когда-то переселенка из Луганщины, а ныне жительница города-героя Гостомель, она больше не говорит по-русски!, — говорится в сюжете ТСН.

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Напомним, волонтер рассказал о зверствах россиян в Киевской области.

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