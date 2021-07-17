Шляпы — тренд этого лета: что предлагают сейчас мировые и украинские модельеры

Шляпы — тренд этого лета: что предлагают сейчас мировые и украинские модельеры

Панамки сейчас делают все дизайнеры мира.

Чем защитить голову при такой жаре, чтобы еще и модным остаться? Шляпы — тренд этого лета. Их так много и таких разных форм и текстур, выбрать очень трудно.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Панамки сейчас делают все дизайнеры мира. На любой вкус: тряпичные, вязаные, соломенные. Или силикон, если вам надо ее под дождь Кроме панам во всех коллекциях есть шляпы разной формы и кепки. То есть, не модного головного убора — в этом сезоне не существует.

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По словам шапелье, сейчас модно то, что вам подходит по форме и несмотря на какое событие вы собираетесь. Когда Мелания Трамп надела шляпу колонизаторов на поездку в Африку, то получила много критики.

Украинские шапелье сейчас не знают выходных. «Натуральная солома — это всегда хит. Второй по популярности белый, молочный оттенки разные. Самый непопулярный цвет — это черный», — говорит дизайнер Светлана.

Панамки, кепки, вечерние шляпки, и вдруг можно увидеть неожиданное — пилотки. Яна создала новый бренд, который не слишком защищает от солнца, но стал супер популярным. На создание одной пилотки идет по меньшей мере пять дней.

Новости Украины: как выбрать шляпу и завязать тюрбан чтобы спасти голову от жары

Не менее популярным в этом сезоне у тюрбан - завязана платок. Правда, завязывать его многие идеально не могут. Поэтому у Яны в разработке уже завязанные тюрбаны. «Взять надеть и пойти, не думать о том, куда этот хвостик спрятать и как развернуть», — говорит девушка.

Дизайнер настаивает — подходит всем. И очень хорошо защищает от жары.

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