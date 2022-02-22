Шмыгаль рассказал о планах поставок в Украину газа и горючего не из РФ

Шмыгаль рассказал о планах поставок в Украину газа и горючего не из РФ

Он не исключает, что могут быть некоторые колебания на рынке.

Украина не останется без газа и топлива, которое до сих пор поставлялось с белорусской территории, но фактически было из РФ. Правительство уже проработало несколько альтернативных вариантов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Право на владу».

«У правительства план "А" и план "Б" и по газу — по альтернативному, физическому реверсу из Европы через Словакию, через Венгрию», — отметил премьер.

Он добавил, что уже достигнута эта договоренность. «И так же мы понимаем альтернативные пути снабжения светлых нефтепродуктов, дизеля и даже сжиженного газа. Конечно, это может привести к некоторым колебаниям на рынке, но мы понимаем, как стабилизировать и поставлять альтернативное горючее в Украину», — добавил он.

Напомним, что по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, экономика Украины ежемесячно теряет 2-3 миллиарда долларов из-за угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации. Сюда входят остановленные инвестиции, дополнительная инфляция, потери в сфере туризма и сокращение авиаперевозок.

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