Шмыгаль анонсировал прибытие в Украину очередных партий вакцины Pfizer: когда

Сейчас более 98% всех пациентов, находящихся в больницах с COVID-19, являются невакцинированными.

Украина в ближайшие месяцы еженедельно ожидает поставки по почти полмиллиона доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета в Верховной Раде.

Глава правительства отметил, что Украина для обеспечения непрерывного процесса вакцинации регулярно получает новые партии безопасных вакцин. Сейчас же есть 10 млн вакцин, в дальнейшем ожидаются поставки, в частности, вакцины Pfizer.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Pfizer. Кроме того, есть отлаженная инфраструктура для ее распространения и обеспечения холодовой цепи. Сейчас в Украине хранится более 10 млн вакцин. А это значит, что абсолютно все наши граждане имеют доступ к безопасной вакцины", — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер подчеркнул, что используемые вакцины в Украине, работают и они защищают людей от тяжелого течения болезни и смерти.

"Более 98% всех, кто находится сейчас в больницах с COVID-19, является невакцинированными", — отметил Денис Шмыгаль и призвал украинцев не откладывать вакцинацию.

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