Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на коммунальные услуги и назвал цены

Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на коммунальные услуги и назвал цены

Глава правительства заверил, что тарифы будут стабильными в течение всего отопительного сезона 2021-2022 годов.

В ближайшие полгода, во время отопительного сезона 2021-2022 годов, в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги.

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Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заверил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Цены и тарифы остаются стабильными – такими как и были. Даже становятся меньше – например, на электроэнергию. Или становятся значительно меньше, чем сегодня есть в Европе или в мире – как цена на газ для населения 7,96 грн. Ключевое: тарифы и цены неизменны в течение отопительного сезона, и они умеренны для людей", — сказал глава государства.

потребление до 250 кВт-ч в месяц – 1,44 грн за кВт-ч;

потребление свыше 250 кВт-ч в месяц – 1,68 грн за кВт-ч (за весь объем потребления).

"Цены. Электроэнергия – 1,44 грн для 80% граждан, 1,68 грн – неизменный тариф для всех остальных, кто использует больше 250 кВт", — уточнил Шмыгаль.

Тарифы на газ для населения на отопительный сезон:

7,96 грн за один кубометр – годовой тарифный план "Фиксированный" от "Нафтогаза".

"Газ — 7,96 грн для всех предлагает "Нафтогаз". Цены даже для тех, кто попадает на поставщика "последней надежды", кого "кинули" частные поставщики, также платят 7,96 грн", — отметил глава государства.

Также должны быть стабильными и тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"Цены на тепло – мы подписали меморандум с местным самоуправлением, дали часть налога с доходов физических лиц, часть по акцизу, отдали местному самоуправлению в следующем году. Это больше 30 млрд грн, которых вполне достаточно, чтобы органы местного самоуправления спокойно удержали тарифы на тепло и горячую воду на прошлогоднем уровне. Те общины, где индекс налоговой способности недостаточен, — это около 60 общин, — мы их поддерживаем отдельной субсидией", — пояснил Шмигаль.

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