Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19: когда она будет

Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19: когда она будет

Премьер подчеркнул важность вакцинации именно сейчас.

В Украине в 2022 году может, вероятно, может быть ревакцинация против коронавируса. Сейчас к этому готовятся все страны.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

"Почему важно вакцинироваться всем до конца года? В следующем году, вероятно, может быть ревакцинация. То есть все страны к этому готовятся, потому что неизвестно, какие штаммы будут появляться, как будет вести себя вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень нежелательно, так что будет сбивать определенный ритм. Поэтому очень важно максимальное количество взрослого населения вакцинировать этого года", — пояснил Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что на сегодня в Украине есть 10 млн доз различных вакцин. Сейчас вакцинировано против коронавируса несколько более 25% взрослого населения и до конца года, в планах Минздрава, привить еще 24-25 млн украинцев. Тогда это будет практически 100% взрослого населения.

"То есть любая вакцина из четырех видов доступна сейчас любому, есть выбор. Мы сделали около 11 млн прививок уже на сегодняшний день. И около 4,8 вакцинированы двумя дозами — это чуть больше 25% взрослого населения. 24-25 млн мы должны вакцинировать до конца года — это практически 100% взрослого населения, и это план Министерства здравоохранения", — сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет Министров Украины 13 сентября принял изменения к постановлению № 1236, устанавливающий новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.

А тем временем Виталий Кличко заявил, что Киев готовится к серьезному локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку