Сходил на свидание, а обвинили в изнасиловании: в Хмельницком от мужчины требовали 100 тыс. грн.

Сходил на свидание, а обвинили в изнасиловании: в Хмельницком от мужчины требовали 100 тыс. грн.

Девушки, которых якобы "изнасиловал" потерпевший рассказали, что не знали о шантаже.

В Хмельницкой области осудили двоих мужчин, которые под предлогом придуманого изнасилования требовали у потерпевшего 100 тыс. грн. Подозреваемые 4 месяца терроризировали местного жителя.

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Об этом идет речь в приговоре Хмельницкого горрайонного суда, сообщает ТСН.ua.

Требовали 100 тыс. грн за молчание об "изнасиловании"

Известно, что двое ранее судимых злоумышленников с января по апрель 2021 года терроризировали жителя Хмельницкого. Они обвиняли мужчину, что он якобы изнасиловал девушек, с которыми познакомился в Интернете и ходил на свидание, и требовали от него 100 тыс. грн за молчание.

Скриншот з Єдиного реєстру судових рішень

Подозреваемые свою вину признали

В суде подозреваемые рассказали, что они дружат. От знакомых девушек они узнали информацию о том, что те встречались с потерпевшим и решили шантажировать его выдуманной информацией о преступлении. Потерпевший даже несколько раз встречался с подозреваемыми. Он пытался им объяснить, что не причастен к преступлению, однако те лишь угрожали мужчине.

"В разговорах они угрожали потерпевшему применить к нему насилие, а также обратиться в правоохранительные органы по поводу якобы его неправомерных действий, хотя знали, что ничего неправомерного он не совершал", — говорится в материалах суда.

Потерпевший сам обратился в полицию

Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы и мошенников задержали при получении от мужчины аванса — 17 тыс. грн.

На суде потерпевший добавил, что обвиняемые обвинили его в изнасиловании и заявили, что у них якобы есть доказательства этого.

Что говорят девушки, в "изнасиловании" которых обвинили потерпевшего

На суде девушки, которых якобы "изнасиловал" потерпевший, рассказали, что они действительно знакомы с фигурантами дела и встречались сначала с потерпевшим, а затем с одним из подозреваемых. Именно одна из них подтвердила, что организовала встречу бывшим кавалерам. Позже свидетели узнали, что подозреваемые требовали у потерпевшего деньги под надуманным предлогом.

У подозреваемых обнаружили наркотики

Впоследствии полиция при обыске у подозреваемых обнаружила наркотики и другие психотропные вещества.

Решение суда

Суд признал виновными обоих мужчин в требовании и других преступлениях и присудил одному из них 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а другому – 5 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества. Также с последнего подозреваемого, обвиняемого в хранении наркотиков, суд взыскал 36 011 грн. 61 коп. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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