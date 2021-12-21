Сходил на свидание, а обвинили в изнасиловании: в Хмельницком от мужчины требовали 100 тыс. грн.

Девушки, которых якобы "изнасиловал" потерпевший рассказали, что не знали о шантаже.
В Хмельницкой области осудили двоих мужчин, которые под предлогом придуманого изнасилования требовали у потерпевшего 100 тыс. грн. Подозреваемые 4 месяца терроризировали местного жителя.
Об этом идет речь в приговоре Хмельницкого горрайонного суда, сообщает ТСН.ua.
Требовали 100 тыс. грн за молчание об "изнасиловании"
Известно, что двое ранее судимых злоумышленников с января по апрель 2021 года терроризировали жителя Хмельницкого. Они обвиняли мужчину, что он якобы изнасиловал девушек, с которыми познакомился в Интернете и ходил на свидание, и требовали от него 100 тыс. грн за молчание.
Подозреваемые свою вину признали
В суде подозреваемые рассказали, что они дружат. От знакомых девушек они узнали информацию о том, что те встречались с потерпевшим и решили шантажировать его выдуманной информацией о преступлении. Потерпевший даже несколько раз встречался с подозреваемыми. Он пытался им объяснить, что не причастен к преступлению, однако те лишь угрожали мужчине.
"В разговорах они угрожали потерпевшему применить к нему насилие, а также обратиться в правоохранительные органы по поводу якобы его неправомерных действий, хотя знали, что ничего неправомерного он не совершал", — говорится в материалах суда.
Потерпевший сам обратился в полицию
Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы и мошенников задержали при получении от мужчины аванса — 17 тыс. грн.
На суде потерпевший добавил, что обвиняемые обвинили его в изнасиловании и заявили, что у них якобы есть доказательства этого.
Что говорят девушки, в "изнасиловании" которых обвинили потерпевшего
На суде девушки, которых якобы "изнасиловал" потерпевший, рассказали, что они действительно знакомы с фигурантами дела и встречались сначала с потерпевшим, а затем с одним из подозреваемых. Именно одна из них подтвердила, что организовала встречу бывшим кавалерам. Позже свидетели узнали, что подозреваемые требовали у потерпевшего деньги под надуманным предлогом.
У подозреваемых обнаружили наркотики
Впоследствии полиция при обыске у подозреваемых обнаружила наркотики и другие психотропные вещества.
Решение суда
Суд признал виновными обоих мужчин в требовании и других преступлениях и присудил одному из них 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а другому – 5 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества. Также с последнего подозреваемого, обвиняемого в хранении наркотиков, суд взыскал 36 011 грн. 61 коп. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
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