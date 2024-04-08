Сходил в военкомат и умер: родные обвиняют ТЦК в смерти мужчины, военные объяснили ситуацию

В Хмельницком родные Андрея Панасюка винят в его смерти центр комплектования. Мол, 41-летнего мужчину силой повезли на медицинскую комиссию, а когда ему стало плохо не вызвали скорую. В ТЦК все возражают.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Мужчине дома стало плохо после посещения ТЦК

Жена Андрея Панасюка говорит – мужчине стало плохо после того, как его со двора забрали в ТЦК. Уже при прохождении комиссии у него резко поднялось давление. Родные говорят Андрей страдал гипертонической болезнью.

"Давление за 200 при таком давлении, человеку скорую вызывают, вы понимаете", — говорит Алла Олейник.

Жена покойного Алла Олейник

Дома состояние мужчины ухудшилось, и только поздно вечером на скорой его привезли в больницу. Андрей уже был в коме и это был инсульт, говорят медики.

"Пациент был доставлен к нам в 23:00, состояние его было коматозное, присутствовали судороги. Операция длилась несколько часов, в 6:30 закончилась, но пациент так и не придя в сознание умер", - говорит директор Хмельницкой городской больницы Валерий Гарбузюк.

Теперь родственники во всем обвиняют ТЦК.

"При таком давлении нужно было, я не знаю, что там за терапевт сидит++его должны сразу бы домой отпустить, я бы что-то сделала, а уже поздно было", - говорит Алла Олейник.

Что говорят в ТЦК

Военные инцидент сразу прокомментировали, говорят мужчина уклонялся от службы сознательно.

"Были сверены его данные, оказалось, оказалось, что гражданин Панасюк находится в розыске с мая 2023 года", — говорит начальник Хмельницкого городского ТЦК Александр Фурман.

Начальник Хмельницкого городского ТЦК Александр Фурман

Но подтвердившему в ТЦК Андрею действительно стало плохо, помощь ему предлагали.

"При прохождении комиссии у человека обнаружили повышенное артериальное давление, врач терапевт дала лекарства, перепроверили – давление было повышено. Соответственно было предложено вызвать скорую, на что он отказался, сказал, что не нуждается", — говорит Александр Фурман.

Андрея направили на дополнительное обследование уже в городскую больницу и из ТЦК говорят военные, он с документами ушел.

"Человек не задерживали, установленным порядком действовали и направили на дополнительное обследование, потому что не могли определить степень пригодности из-за давления. Но человек не пошел в больницу, а пошел домой, а дома уже ухудшилось состояние здоровья", — объясняет начальник Хмельницкого городского ТЦК.

Родные написали заявление в полицию, там материалы передали в ГБР. Пока идет проверка, от комментариев в ведомстве отказались.

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Напомним, в Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров.

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