Шок для всех: почему уволили Залужного и какое громкое решение принял Зеленский

Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызвала шквал обсуждения украинцев. Кто-то благодарит за службу и достижения, кто-то засыпает Сеть гневными комментариями по поводу такого решения. Этими изменениями пытаются воспользоваться и некоторые политики и созывают "майдан", а некоторые до сих пор не могут понять, что же стало причиной такого указа Зеленского. Но есть и приятная новость о Валерии Залужном.

Об этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Залужный готовился к войне

В 2021 году Валерий Залужный возглавил Вооруженные силы Украины, на этом посту застал войну и, к слову, он первым почувствовал запах паршивых намерений россиян и впоследствии признался журналу Time, что скрыто начал готовить ВСУ к нападению еще задолго до этого, но так, чтобы россияне думали совершенно обратное.



“Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы враг думал, что мы все размещаемся на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook”.

Достижения Залужного

В начале полномасштабного вторжения он наверняка был одним из самых закаленных военачальников в Украине. Он хорошо знал, что делает, потому что был не кабинетным генералом, а боевым, потому что еще до назначения главнокомандующим ВСУ Залужный с 2014 года воевал на Донбассе, потому хорошо знал врага. Даже после получения звания генерала в 2017-м Залужный не спешил переводиться на штабные должности и продолжал работу, в том числе на передовой.

При его участии освободили, в частности, поселок Южный возле оккупированной россиянами Горловки и продвинулись вперед вблизи Волновахи. Офицеры, с которыми служил Залужный, называли его одним из самых открытых генералов, который понимает проблемы солдат и младших офицеров и не считает, что звездочки на погонах — повод быть тщеславным.

Когда The Washington Post написал о разговоре Залужного и председателя объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерала Марка Милли, тот за несколько дней до российского вторжения спросил украинского главнокомандующего, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место". Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, получившая медицинское образование, будет лечить раненых, другая будет служить в армии. "Если понадобится, мы будем драться и умрем в Киеве".

“Именно тогда я сказал: “Ухти”. Это серьезные ребята. И в моем понимании он просто представитель украинского народа. И он полностью посвятил себя защите своей страны”.

Оборона столицы

Вспомните первые дни полномасштабной войны: отчаянное сопротивление украинцев и превосходящие силы россиян, которые прут и прут на столицу со стороны Чернобыля и Беларуси. Они блокируют житомирскую трассу и берут в оккупацию несколько поселков вблизи Киева, даже ситуация по состоянию на 25 февраля 2022 года на самом деле выглядела роковой.

Но в то время у главнокомандующего ВСУ были две главные стратегические цели, одна из которых — не допустить врага в столицу. Украинские защитники умышленно разрешили россиянам продвинуться поближе к Киеву, а уже потом уничтожали их неповоротливые колонны, эту тактику применяли и на других участках фронта. Об этом Залужный рассказал в интервью Дмитрию Комарову накануне первой годовщины войны.

“У нас был единственный вариант, который мог в этой ситуации сработать. И этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало. Мы были вынуждены даже за счет оставления определенной части территории оттягивать противника, оттягивать его тылы, оттягивать его резервы, курить его в тех местах, где техника останавливалась”.

Что говорили зарубежные эксперты?

Все элементы сверхсложной обороны подробно проанализировали западные военные аналитики. По их оценкам, во время наступления российское руководство проявило неспособность изменять свои тактические подходы в случае поражения.

Вместо этого украинское командование преобладало россиян в управлении тактической разведкой, умением интегрировать разведывательные данные, в том числе из открытых источников, в свои военные операции.

Контрнаступление на Харьковщине и увольнение Херсона

Представители армии США также высоко оценили способность Залужного быстро реагировать на действия россиян. Ведь именно после того, как оккупанты растянули свои позиции и замедлили наступление на Киев, их разгромили украинские беспилотники, ударив с флангов.

Молниеносной коллеги и эксперты из разных уголков мира называют и операцию по освобождению Харьковщины. Они отмечали, что Валерий Залужный вместе со своими генералами вновь продемонстрировали способность адаптироваться к быстро меняющемуся бою. Как отметили западные эксперты, в отличие от вялого истощения противника, которое имело место в Херсоне, Залужный и его генералы нанесли столь молниеносный удар, что "российские солдаты спешно убегали, оставив после себя все, что имели: от танков до сапог".

Дальше был Херсон. 14 ноября 2022 года Валерий Залужный заявил, что "операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену": "За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий”.

Залужный и стереотипы

Валерий Залужный сломал стереотип, что эта война между большой советской армией и маленькой советской армией, что Киев можно взять за три дня, а Украину за три недели, так писали о генерале в западной прессе. Изменения в управлении украинской армией стали одним из достижений Залужного, которые должны усилить потенциал обороноспособности страны.

С момента назначения на должности он пытался ускорить реформирование ВСУ по стандартам НАТО. По состоянию на сентябрь 2021 г. в украинской армии уже было воплощено 300 стандартов Альянса в вопросах управления, планирования и подготовки войска. Дальше от главнокомандующего ждали еще больше успехов. Он стал олицетворением украинского сопротивления и получил невероятную приверженность как среди рядовых украинцев, так и военных.

Новость, которая всколыхнула всех

Так что новость 8 февраля об отставке главкома Залужного и сразу назначении нового — ранее командующего ОСУВ Хортица, генерал-полковника Александра Сырского всколыхнула всю страну. Это изменение украинцы и мир восприняли по-разному. Одни просто решили поблагодарить Залужного за службу и достижения, украинцы постились фото главнокомандующего с простыми, но громкими словами: "спасибо за все". Поблагодарил за службу Залужный и Зеленский.

Свое слово после встречи с Зеленским сказал и Валерий Залужный.

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А затем Залужного поблагодарил за службу министр обороны Украины Рустем Умеров.

Почему уволили Залужного?

Оба сделали акцент на переменах — переменах, как вы понимаете, не только в лицах, но и на поле боя. За несколько месяцев до отставки главкома украинцы терялись в догадках, произойдет это или нет, что случилось в отношениях между Зеленским и Залужным и неужели они избили горшки, и какова на самом деле причина увольнения главнокомандующего, которого так поддерживают военные. Объяснить это пытался советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, основной тезис — пересмотреть тактику.

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Позиция Соединенных Штатов и новые причины отставки

Анализировать наибольшее изменение в военном руководстве с начала полномасштабной войны взялись западные СМИ и море влиятельных политиков. Говорят, еще одна из причин увольнения – непредоставление военного плана на 2024 год. Так заявили в The Times.

Об этом стало известно журналистам из собственных источников, ведь после того, как информация об увольнении Залужного еще 29 января просочилась в СМИ, в Киеве с министром обороны срочно встретились заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк. По словам источника, причастного к встрече, Умеров объяснил причины, по которым президент хотел уволить Залужного, заявив, что администрация президента недовольна тем, что генерал не предоставил планы своей военной кампании на этот год.

Утверждается, что Умеров якобы заявил, что генерал скептически отнесся к приказам и публичным заявлениям Зеленского, считая их нереалистичными, и что он вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил этот процесс Министерство обороны.

Источники также сообщили, что Нуланд была недовольна уходом Залужного и предложила сгладить недоразумение, что противоречит официальной позиции Белого дома о том, что он не будет вмешиваться в решение суверенного права украинского президента.

И действительно, напомним, что Америка решила в дела украинского президента не вмешиваться, там еще раньше сказали, что такое решение должно приниматься исключительно Зеленским и влиять на него никто не собирается.

Впоследствии в Белом доме подтвердили готовность сотрудничать с новым главкомом Сырским. Его уже хорошо знают, поэтому в дополнительных представлениях он не нуждается.

Издание The Economist пишет, что решение Зеленского об освобождении Залужного может стать новым и решающим этапом войны. Там предполагают, что на такие изменения повлияла и популярность главкома, и его прямая угроза репутации президента: «В этих обстоятельствах генералу было правильно пойти. В демократии Вооруженные силы должны быть подчинены политикам. Полномочия генерала Залужного как главнокомандующего уже были смертельно повреждены слухами о его увольнении. Чем дольше господин Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем больше страдал и его собственный авторитет”.

Что говорят о Сырском?

Но на дворе война, камон, и это не каких-нибудь два маленьких мальчика, которые тянут друг на друга одеяло. Как ни крути Зеленский — Верховный главнокомандующий, он назначает и он снимает с должности главнокомандующего Вооруженными силами. Нам может это нравиться или не нравиться, но это так.

Между тем, в издании отмечают, что такая кадровая замена вызывает большую обеспокоенность, потому что Сырский, отмечают в материале, "имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических миллионных потерь".

Одним из рисков для господина Зеленского будет ворчание, спровоцированное в армии увольнением любимого командира. Генерал Сырский имеет репутацию готового вступить в сражение с врагом, даже если стоимость людей и машин высока. Он расхожая фигура, вызывающая сильную реакцию со стороны служащих офицеров. Некоторые хвалят его профессионализм, другие говорят, что он пугает своих подчиненных и правит страхом. Он с меньшей вероятностью подвергнет сомнению приоритеты своего президента. Когда он приступит к высшей работе, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти”, — пишет The Economist.

Зеленский ошибся?

В то же время допускают, что Зеленский мог допустить ошибку. А вот украинские политики повторяют тезис президента: два года войны, нужны изменения.

Военные на фронте пока шокированы такой новостью и все равно не понимают, почему главкома заменили.

Новые требования к главнокомандующему ВСУ

Тем временем Зеленский утвердительно стоит на своем, объясняет, почему так произошло, называет новые главные требования к новому главку Сырского и анонсирует другие крупные изменения.

Что дальше будет с Залужным?

Очевидно, вслед за Залужным может уйти еще несколько человек из его команды. В то же время говорят, что Валерий Залужный остается в команде, впрочем, пока не ясно, на какой должности, об этом сейчас ни слова. Ну а пока громкими переменами в военном руководстве спекулирует и враг, там чуть ли не шампанское открывают, надеясь, что только из-за Залужного они в грязи, забывая, что это достижение каждого нашего воина.

Российская пропагандистка оскандалилась

Скабеева так спешила рассказать "хорошие новости" своим безголовым гражданам, что написала в Телеграмме: "Слава Украине".

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Пиарщики среди "своих"

Спекулировать и манипулировать отставкой Залужного пытаются и некоторые "свои". Некоторые политики в Украине используют кадровые ротации для расшатывания ситуации. В частности, Порошенко уже якобы собирает "площадь". Ему в этом стараются помочь его поклонники: блогер Карл Волох после отставки Залужного призвал людей выходить на Майдан, об этом он написал в своих соцсетях.

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Призыв к "Майдану"

Пост в считанные часы собрал более 5 тысяч лайков, более 700 перепостов и немало комментариев в том же ключе. "Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся", так пишет пользователь в первом же комментарии. Попиариться на новой горячей теме, как всегда, взялся и нардеп Гончаренко от “Европейской солидарности”.

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Приятные новости о Валерии Залужном

Словом, экспертов и экспертов очень и очень много. Как будет на самом деле, покажет время. А мы хотим поблагодарить "железный генерал", он приложил безумные усилия для объединения украинцев и стал олицетворением украинской армии, наводя страх на рашистов. Никто не может знать, что стало настоящей причиной такого решения сейчас, но наша 24 февраля и наша борьба продолжается и будет продолжаться до победы.

А теперь и к приятным новостям. 9 февраля президент Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ уже находится на сайте президента. Поздравляем "железного генерала", как и миллионы украинцев, спасибо за все, но уверены, что он еще не раз покажет свою мощь!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЛУЖНЫЙ — ГЕРОЙ УКРАИНЫ! Почему Зеленский уволил главкома ВСУ? Разбираемся вместе!

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