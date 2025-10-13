Шок-цены на жилье: в каком городе самая дорогая аренда – ответ вас удивит!

Аренда жилья в Украине. / © ТСН

Киев — это еще не верхушка ценового айсберга на аренду жилья. Мы собрали свой ТОП-5 украинских городов по соотношению средней зарплаты и средней аренды.

Журналистка ТСН.Недели Ира Коваленко исследовала: о чем прежде думают теперь люди, когда ищут квартиру в аренду? Сколько сейчас просят за стандартную «однушку» в Киеве, Западе и Востоке страны? И в чем можно сбить цену?

Киев

К себе съемочную группу приглашает Ирина Прокофьева. Просторную квартиру-студию она арендует. Вся бытовая техника, кондиционер, мебель, подушки и кастрюльки — все есть для комфортного проживания. Квартира полностью на электричестве. Здесь есть и преимущества — счет за коммуналку невелик.

Однако есть и минусы.

«Если есть обстрелы, если бьют по энергетике, не очень удобно. Особенно если живешь на 20-м этаже. Квартирой и даже домом я очень довольна. За исключением некоторых нюансов. Конечно, я говорю об обстрелах», — отмечает Ирина.

А в этот район Киева прилетает очень часто — на Лукьяновку.

Каждый раз после обстрела массированного, когда здесь просто фейерверки за окном и очень страшно, я возвращаюсь домой с укрытия и начинаю просматривать цены на аренду. У меня глаза на лоб лезут, сколько люди просят за аренду квартиры на Лукьяновке», — удивляется она.

Ирина снимает эту квартиру подешевле. Поэтому с переездом из опасного района не торопится.

«Это дорого. Переезд — это очень дорого. То есть, мне нужно заплатить за первый, за последний месяц плюс риэлтор», — объясняет она.

А как насчет неприглядной недвижимости? Без нового ремонта, старушка, но жить можно! Заедут ли сюда люди? Мы провели эксперимент — пригласили риелтора. Квартира стояла пустотой, потому что кто снимет такое жилье, думали владельцы.

Кухня тоже старенькая, но есть главное, говорит риелтор — плита газовая сейчас преимущество. С минимальными вложениями его можно сдать за 6-7 тысяч гривен, говорит риелтор.

Днепр

Днепр — транзитный город и для военных, и для переселенцев. Здесь стоимость аренды тоже подскочила.

Как и везде, самые ходовые — это 1-комнатные квартиры. В отдаленных районах стоимость аренды от 8-9 тысяч, а если центральный район — 11-13 тысяч в месяц.

В Днепре много переселенцев. Приезжающие в Днепр из Запорожья, Донетчины, Покровска — не привыкли к таким ценам, говорит риелтор. Ведь откуда они приехали, квартиру можно снять и за 2 тысячи гривен. В Днепре таких цен просто нет. В Днепре искателей квартир интересуют укрытие, есть ли в доме паркинг, собственный генератор, от которого будет работать лифт, отопление, водоснабжение.

Закарпатье

А вот куда едут и едут без остановки — так это Закарпатье. Этот регион стал самым дорогим по аренде жилья в Украине. С 2022 года и сейчас сюда активно приезжают не просто перебыть обстрелы, отдохнуть. Сюда релоцируют предприятия, открывают новые рабочие места. То есть люди, которым где-то нужно жить.

«Стоимость аренды однокомнатной квартиры выходит минимум от 400 условных единиц», — говорит Роман Перегинец, руководитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины в Закарпатской области.

Это минимальная стоимость в новостройках. А дальше ценник может быть и 20 и 25 тысяч грн.

В сравнении с 2021 годом стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Ужгороде выросла на 214%! С 6 тысяч гривен до 19 тысяч в этом году. В то же время в Ужгороде очень активно будут новые квадратные метры. Есть ведь спрос, есть и предложение.

Двухкомнатные квартиры в Ужгороде подорожали на 260% по сравнению с 2021 годом. С 6,9 тысячи до 24,8 этого года. Трехкомнатные прибавили 237%. С 8 тысяч в 2021 до почти 27 тысяч в этом году. И все это — ценовой рекорд Украины.

Высокие цены на аренду влечет за собой огромный спрос. И меньшее предложение. Многие жители прифронтовых областей — Сумщины, Херсонщины, Запорожье — переезжают в другие области. Однако и не очень далеко от предыдущих мест обитания, туда, где есть развитая инфраструктура и рабочие места. Киев продолжает быть интересен именно по этим показателям. Потому спрос в столице всегда высок. Выше предложения.

А вот как сэкономить, не выплачивая комиссию риелтору, подсказал сам риелтор. Ловите лайфхак — на всех досках объявления выключите фильтр «комиссия».

