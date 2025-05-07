Шок в Бундестаге: как Мерц стал новым канцлером Германии и почему в его правительстве есть уроженцы РФ

Фридрих Мерц / © Associated Press

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В Германии со второй попытки выбрали канцлера. Им стал лидер ХДС Фридрих Мерц. Однако его избранию предшествовала политическая драма. Первую попытку голосования немецкие депутаты провалили, а Мерц не добрался до голосов своей же коалиции. Чтобы голосование по кандидатуре канцлера проваливали — этого в истории современной Германии еще не было. Заседание нового правительства состоялось вечером этого дня

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Фибриг.

Голосование за кандидатуру канцлера в немецком парламенте происходит после формирования коалиции, а потому это больше формальность. Однако стандартная процедура превратилась в шок. Лидер ХДС Фридрих Мерц провалил первое голосование за избрание на должность канцлера. Такого в истории Германии еще не было.

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Для избрания федеральным канцлером Фридриху Мерцу нужна была поддержка абсолютного большинства, это 316 голосов. В целом коалиционное большинство из Союза ХДС/ХСС и СДПГ составляет аж 328 депутатов. Это значит, что избрание Мерца в тайном голосовании провалили аж 18 депутатов. Когда президент Бундестага зачитывает результат первого раунда голосования, в зале воцаряется тишина. К такому сценарию здесь не был готов никто. Фридрих Мерц встает и выходит из зала. Вслед за ним фракции идут на кризисные совещания. Пауза затягивается на 5 часов.

Тем временем немецкие СМИ говорят о позоре для Мерца и драме для страны, фиаско для всего государства и безответственности парламентариев, потому что во время российской войны в Украине, торговой войны с США и глобальных вызовов Германия нуждается в правительстве как можно скорее. Процедурно голосование могли повторить в течение 14 дней, однако Мерц решает действовать быстро. И рискует. Повторное голосование назначают вечером того же дня. И тут уже депутаты демонстрируют дисциплину — 325 голосов «за». Фридрих Мерц избран канцлером — со второй попытки.

Сразу после избрания новоизбранный канцлер отправился во дворец Бельвю — получить официальное подтверждение от президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого — его торжественная присяга в Бундестаге. Мерц — католик по вероисповеданию, завершает ее словами: «Да поможет мне Бог». Его предшественник Олаф Шольц эти слова пропустил. Он первым подошел поздравить Мерца с избранием, а затем уже в ведомстве канцлера официально передал дела и свой кабинет.

«Моя предшественница, Ангела Меркель, говорила мне три с половиной года назад: когда заходишь утром в этот офис, не знаешь, чем закончится день. Она была права. И сегодняшний день — еще одно подтверждение», — сказал Олаф Шольц.

Олаф Шольц / © Associated Press

Новое правительство ФРГ состоит из 17 министров. Вице-канцлером и министром финансов стал лидер СДПГ Ларс Клингбайль. Главой МИД стал Йоханн Вадефуль, который призывает усилить поддержку Украины. А вот министерство экономического сотрудничества и развития, где действуют программы экономического и инфраструктурного восстановления Украины, возглавила Рим Алабали-Радован — депутат с иракскими корнями, родившаяся в Москве. В марте 2022 года она призывала не дискриминировать россиян из-за войны их государства против Украины. Уполномоченной федерального правительства по вопросам беженцев и интеграции стала немка российского происхождения Натали Павлик, она также родилась в России. Оба этих назначения — по квоте Социал-демократической партии Германии. Первое заседание нового кабинета состоялось в день утверждения правительства.

А его глава Фридрих Мерц начинает свой путь в роли канцлера Германии с серьезных испытаний.

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