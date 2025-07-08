Шок в Киеве: дети из больницы спасаются от ракет в "подвале ужасов", которому 50 лет

Людей шокировал вид укрытия в детской больнице Киева

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Киевлян возмутило ужасное состояние укрытия в одной из детских больниц Киева. В Сети появилось видео, на котором ясно видно, в каких условиях больные дети, их родители и медики должны спасаться от российских ракет и дронов. Особенно цинично обстоит ситуация на четвертый год полномасштабной войны, ведь именно через этот район Киева часто проходят вражеские воздушные атаки.

Ужасы больничного укрытия: грязь, влага и опасность

Люди жалуются на крайне неудовлетворительные условия в укрытии: облупленный пол, обшарпанные стены, нехватка сидячих мест и высокая влажность. Посетители отмечают, что трубы коммуникаций нависают над головой и могут прорвать в любой момент, затопив помещение водой или кипятком.

Детям страшно находиться в таком укрытии

«В укрытии холодно, темно и страшно, особенно маленьким детям, там много темных уголков, — делятся впечатлениями киевляне. — Никаких условий, никакой санитарии, никакой безопасности. Это не укрытие — это угроза здоровью и психике детей. Кто из чиновников готов посадить туда своего ребенка?» — возмущаются пользователи Сети.

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Подвал еще с советских времен: что говорит администрация?

ТСН.ua выяснял, кто ответственен за такое состояние укрытия и что планирует делать власть. В администрации больницы рассказали, что здание возведено 50 лет назад, и его подвал используется как самое простое укрытие, поскольку отдельного противорадиационного бомбоубежища здесь нет.





Укрытие в больнице Киева — потрепанный пол и трубы над головой

Руководство больницы объяснило, что часть подвала была отремонтирована еще в 2022 году. Там расположены операционные палаты для пациентов и раздевалка, поэтому эта часть укрытия в лучшем состоянии.

«Подвальное помещение под всем корпусом используется как самое простое укрытие. Возможно, его худшая часть поразила посетителей из-за увеличения количества обстрелов и частого посещения людьми укрытия. Кстати, в больницу во время воздушной тревоги приходят также жители соседних домов — центральный вход остается открытым, там дежурят работники Муниципальной варты», — объяснили в больнице.

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Отмечается, что внешний вид медицинского учреждения значительно лучше, поскольку несколько лет назад здесь заменили окна и утеплили здание. Проблем с холодными комнатами на этажах зимой здесь нет.

Ремонт не успели сделать из-за войны

В администрации больницы согласны, что укрытие является важной частью защиты пациентов и работников.

«С началом полномасштабного вторжения РФ, подвальное помещение больницы, рассчитанное на 300 человек, используется как самое простое укрытие. Все оно полностью убирается», — уверяют в больнице.

Там также добавили, что по программе «Велике будівництво» на 2022 год была запланирована масштабная реконструкция всего корпуса больницы, включая замену инженерных сетей. Однако полномасштабное вторжение не позволило провести запланированные работы.

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«Возможно, у нас не суперусловия, и людям хочется увидеть что-то другое, но зданию больницы 50 лет. Мы пытаемся улучшить ситуацию, постепенно меняем коммуникации, убираем, следим за порядком», — уверяют в больнице, добавляя, что все находящиеся на лечении дети во время воздушной тревоги спускаются в укрытие.

Реанимация и операционная в подвале: что сейчас

Исполняющая обязанности директора больницы Лариса Воронюк в ответе на запрос ТСН.ua пояснила: «В простейшем укрытии проводится постоянный технический надзор с поддержкой надлежащего санитарного и функционального состояния. Совместно с работниками ГСЧС ежеквартально осуществляется проверка, введен алгоритм работы технического персонала 24/7 для ликвидации аварии на инженерных сетях».

Она подчеркнула, что для обеспечения оказания медицинской помощи и пребывания пациентов и медработников администрация постоянно проводит работы по улучшению технического состояния.

«В подвальном помещении оборудована реанимационная и операционная, а также палата для пребывания послеоперационных тяжелых больных. Для больных средней и легкой степени тяжести предусмотрены лежачие и сидячие места, есть 50 раскладных кроватей, полученных от благотворителей, в том числе Красного Креста, запасы питьевой и технической воды, сухпайки, обустроены санитарные узлы», — отметила Лариса Воронюк.

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В админастрации больницы показали другую часть укрытия

Новое укрытие: ждать до 2027 года?

В больнице сообщили, что уже утвержден план-график строительства нового противорадиационного укрытия на 2025-2027 годы за пределами здания. В настоящее время все находится на этапе разработки технико-экономической документации.

Что предполагается в новом укрытии:

Гидроизоляция

Санузел (биотуалет)

Профессиональная приточно-вытяжная вентиляция

Бронированная дверь (вход/выход)

Скамейки для сидения

Медицинские шкафы

Отделы для запаса пищи и питьевой воды

Емкости для технической воды

Освещение

Вывод для подключения к стационарным инженерным сетям

Генератор 10 кВт

Система видеонаблюдения и электронного доступа

Дополнительная внутренняя гидро- и шумоизоляция

Дополнительная внутренняя противоосколочная и наружная кумулятивная сетка

Интернет, система автономного накопления электроэнергии

Поисковый GPS трекер, система экстренного оповещения ГСЧС и МВД.

В больнице добавили, что стоимость строительства станет известна в ближайшее время после разработки документации. Когда появится новое противорадиационное укрытие, пока сказать не могут, но обещают, что все осуществляется с учетом анализа рисков, логистических возможностей и безопасности пациентов.

Дата публикации 23:50, 29.06.23 Количество просмотров 8 Он не открыл хранилище и погибли три человека: охранника выпускают из СИЗО