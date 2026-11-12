Шокированный обществом и ценами: спасенный дроном с фронта боец рассказал о первых впечатлениях от тыла Украины

Эвакуированный гексакоптером защитник Константин Власенко рассказал о собственном видении финала войны. Фото со страницы М. Малевской, коллаж ТСН.ua. / © ТСН

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49-летний украинский военнослужащий Константин Власенко, который в октябре 2026 года впервые в мировой военной истории был эвакуирован с позиции с помощью воздушного дрона и история которого поразила всю Украину, рассказал, как складывается теперь его судьба и что его, человека, который очень долгое время не был в тылу, удивляет или обижает.

Как рассказал ТСН.ua Константин, сейчас он проходит реабилитацию в одном из украинских учреждений и не исключает, что уже через несколько месяцев сможет ходить с помощью протезов. Как известно, на боевой позиции он был вынужден ампутировать себе ножом часть ноги, другая же, по его словам, отгнила сама.

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«У меня все хорошо, ПТСР у меня нет. Есть инвалидность и всё. Для меня сначала изготовят временные протезы, я протестирую их. Если они будут неудобными, их подстроят под меня», — говорит Константин.

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Константин Власенко на позиции / Фото: oboronka.mezha.ua

Эвакуация дроном Константина Власенко / Скриншот с видео

Учитывая, что Константин долго выполнял задачи на сложной боевой позиции, ТСН.ua поинтересовался его мнением о нынешнем состоянии войны и о вариантах ее финала.

«Переговоры (в Абу-Даби — Ред.) до ж… полной. Должна быть только победа с нашей стороны и все. А все остальное, переговоры, — это глупости, уловки. Это даже небезопасно. Я так считаю, так вижу, что ту заразу нужно только искоренять, иначе она будет лезть и дальше. Если переговоры ведут к заморозке — это все плохо. Они, россияне, через 5 или 10 лет снова могут полезть. И все. Надо, чтобы они рассыпались, тогда будет нормально», — говорит Константин.

И продолжает: «Те россияне, которые шли на моем направлении, даже не знали, что мы там есть. Хотя мы там держали и держим оборону три года. То есть им даже не говорят о нас, они идут. Поэтому их нужно только уничтожать. К примеру, я ребятам сразу говорил, что в плен не умею брать. У меня не то амплуа».

Что может завершить войну? На этот вопрос герой ответил так: «У них, у россиян, оно в «башке», что мы якобы недонация. Они украли нашу историю. То, что они верят своему Путину — это ерунда. Не станет Путина — будет другой путин, поскольку у них есть имперские наклонности. Они все равно будут лезть».

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На вопрос о том, столкнулся ли он, Константин, в тыловой Украине с чем-то, что ему непривычно видеть, он ответил так: «Обществу все равно, пока его не коснется».

В то же время он говорит, что в Украине, по его мнению, за полтора года изменилась мода.

«Я был в шоке. Кроме того, зашел в Facebook, а там новые функции, пытаюсь разобраться в телефоне. Впечатлили цены. В населенном пункте на западе Украины, где я нахожусь на реабилитации, люди продают дома по 200-350 тысяч долларов. Дороже, чем в Канаде. Абсурд. Здесь у нас местные жители знают о реабилитационном центре, что приезжает очень много военных с инвалидностью, их родственники — цена на аренду жилья стартует от 1200 гривен в сутки. Местные пользуются этим. Вот вам и общество», — говорит он.

Резюмируя, он говорит, что пока не составил план своей будущей гражданской жизни.

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«Хочу домой. Я там не был 2,5 года. Я упрямый, думаю, через 4 месяца буду дома», — говорит Константин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые в мире эвакуировали раненого бойца тяжелым дроном. Украинские военные использовали тяжелый гексакоптер для воздушной эвакуации раненого бойца. Для этого специалисты 92 ОШБр совместно с производителем дрона разработали специальное техническое решение, которое позволило безопасно транспортировать человека.







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