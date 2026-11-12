ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
465
Время на прочтение
3 мин

Шокированный обществом и ценами: спасенный дроном с фронта боец рассказал о первых впечатлениях от тыла Украины

Украинский герой, находясь на реабилитации, рассказал, что ошеломило его в первые недели в тылу Украины.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
История защитника

Эвакуированный гексакоптером защитник Константин Власенко рассказал о собственном видении финала войны. Фото со страницы М. Малевской, коллаж ТСН.ua. / © ТСН

49-летний украинский военнослужащий Константин Власенко, который в октябре 2026 года впервые в мировой военной истории был эвакуирован с позиции с помощью воздушного дрона и история которого поразила всю Украину, рассказал, как складывается теперь его судьба и что его, человека, который очень долгое время не был в тылу, удивляет или обижает.

Как рассказал ТСН.ua Константин, сейчас он проходит реабилитацию в одном из украинских учреждений и не исключает, что уже через несколько месяцев сможет ходить с помощью протезов. Как известно, на боевой позиции он был вынужден ампутировать себе ножом часть ноги, другая же, по его словам, отгнила сама.

«У меня все хорошо, ПТСР у меня нет. Есть инвалидность и всё. Для меня сначала изготовят временные протезы, я протестирую их. Если они будут неудобными, их подстроят под меня», — говорит Константин.

Константин Власенко на позиции / Фото: oboronka.mezha.ua

Константин Власенко на позиции / Фото: oboronka.mezha.ua

Эвакуация дроном Константина Власенко / Скриншот с видео

Эвакуация дроном Константина Власенко / Скриншот с видео

Учитывая, что Константин долго выполнял задачи на сложной боевой позиции, ТСН.ua поинтересовался его мнением о нынешнем состоянии войны и о вариантах ее финала.

«Переговоры (в Абу-Даби — Ред.) до ж… полной. Должна быть только победа с нашей стороны и все. А все остальное, переговоры, — это глупости, уловки. Это даже небезопасно. Я так считаю, так вижу, что ту заразу нужно только искоренять, иначе она будет лезть и дальше. Если переговоры ведут к заморозке — это все плохо. Они, россияне, через 5 или 10 лет снова могут полезть. И все. Надо, чтобы они рассыпались, тогда будет нормально», — говорит Константин.

И продолжает: «Те россияне, которые шли на моем направлении, даже не знали, что мы там есть. Хотя мы там держали и держим оборону три года. То есть им даже не говорят о нас, они идут. Поэтому их нужно только уничтожать. К примеру, я ребятам сразу говорил, что в плен не умею брать. У меня не то амплуа».

Что может завершить войну? На этот вопрос герой ответил так: «У них, у россиян, оно в «башке», что мы якобы недонация. Они украли нашу историю. То, что они верят своему Путину — это ерунда. Не станет Путина — будет другой путин, поскольку у них есть имперские наклонности. Они все равно будут лезть».

На вопрос о том, столкнулся ли он, Константин, в тыловой Украине с чем-то, что ему непривычно видеть, он ответил так: «Обществу все равно, пока его не коснется».

В то же время он говорит, что в Украине, по его мнению, за полтора года изменилась мода.

«Я был в шоке. Кроме того, зашел в Facebook, а там новые функции, пытаюсь разобраться в телефоне. Впечатлили цены. В населенном пункте на западе Украины, где я нахожусь на реабилитации, люди продают дома по 200-350 тысяч долларов. Дороже, чем в Канаде. Абсурд. Здесь у нас местные жители знают о реабилитационном центре, что приезжает очень много военных с инвалидностью, их родственники — цена на аренду жилья стартует от 1200 гривен в сутки. Местные пользуются этим. Вот вам и общество», — говорит он.

Резюмируя, он говорит, что пока не составил план своей будущей гражданской жизни.

«Хочу домой. Я там не был 2,5 года. Я упрямый, думаю, через 4 месяца буду дома», — говорит Константин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые в мире эвакуировали раненого бойца тяжелым дроном. Украинские военные использовали тяжелый гексакоптер для воздушной эвакуации раненого бойца. Для этого специалисты 92 ОШБр совместно с производителем дрона разработали специальное техническое решение, которое позволило безопасно транспортировать человека.



Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie